Asrın felaketinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde hasar alan 265 binanın güçlendirme için Yeşilyurt Belediyesi’ne başvurduğu ve bunlardan 260’ının projesinin onaylandığı açıklandı.Yeşilyurt’un yeniden inşa ve ihya sürecine yönelik yoğun bir çalışma yürüten Yeşilyurt Belediyesi’ne, 6 Şubat depremlerinden sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından orta hasarlı raporu verilen binaların güçlendirilmesiyle ilgili bugüne kadar 265 başvuru yapılırken, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemenin ardından 260 dosyaya güçlendirme ruhsatı verildi.İlgili kanun ve genelgelere göre orta hasarlı bir binanın malikleri yüzde 80 oranında binalarını güçlendirmek için mutabakat sağlamaları halinde, gerekli numunelerin binalardan alınıp laboratuvar sonuçlarına göre projeler hazırlanıp, güçlendirme ruhsatı için Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurularını yaptılar. Başvuru sırasında her hangi bir harç ödemeyen vatandaşlar, projelerini ve evraklarını tamamladıktan sonra güçlendirme ruhsatlarını alarak imalatlarına hız verdiler.6 Şubat depremlerinden sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yapılan gözlemsel analizlerde “orta hasarlı” raporu verilen binaların güçlendirilmesiyle ilgili 31 Aralık 2023 tarihine kadar Yeşilyurt Belediyesine 586 adet güçlendirme talebi dilekçesi verilirken, bu dilekçelerden 265 adet güçlendirme ruhsatı başvurusu için gerekli projeler sunuldu. Yapılan incelemelerin neticesinde 260 başvuru ‘Güçlendirme Ruhsatı’ almaya uygun görüldü.‘Güçlendirme Ruhsatı’ alan vatandaşlar, güçlendirme imalatını bir yıl içerisinde tamamlayarak Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ‘Güçlendirme Yapı Kullanım İznini’ alıp, bu belgeyi İl AFAD Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne bildirerek hasar durumlarını güncellemeleri gerekiyor.Orta hasarlı yapıların güçlendirilmesiyle ilgili çalışmaların titiz bir şekilde devam ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Hemşerilerimizi bir an önce evlerine kavuşturmak için belediyemiz uhde ve yetki alanında olan çalışmaları titizlikle yerine getirmekteyiz. İlçemizin yeniden imar ve inşası için gerçekleştirilecek yatırımların bir an önce tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi için her türlü destek ve katkıyı sağlıyoruz. Belediye olarak yürürlükteki yönetmeliğe dayanarak 6 Şubat 2023 tarihindeki asrın felaketi büyük depremlerin ardından orta hasarlı raporu verilen yapıların güçlendirilmesine yönelik kendi görev ve yetki alanımızdaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 31 Aralık 2023 tarihine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze 586 adet güçlendirme talebi dilekçesi verilirken, bu dilekçelerden 265 adet güçlendirme ruhsatı başvurusu için gerekli projeler sunulmuş, yapılan değerlendirmelerin neticesinde 260 başvuru güçlendirme ruhsatı almaya uygun görülmüştür. Güçlendirme Ruhsatı alan vatandaşlarımız, güçlendirme imalatını bir yıl içerisinde tamamlayarak idaremizden Güçlendirme Yapı Kullanım İznini alıp, İl AFAD Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bildirip, hasar durumlarını güncellemeleri gerekmektedir. Mahkeme süreci devam eden veya mahkeme sonucunda ağır hasardan orta hasara dönen yapılar ile ilgili güçlendirme süreci hakkında vatandaşlarımız belediyemize gelerek bilgi alabilirler" diye konuştu.