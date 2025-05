Belediye Başkanı canlı hayvan borsası ve et entegre tesisinde incelemelerde bulundu.Patnos belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan ve et entegre tesisinde denetimlerini sürdürüyor.Tesisin Kurban Bayramı’na hazır olduğunu belirten Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, vatandaşların gönül rahatlığı içerisinde bu tesislerde kurbanlarını kesebileceğini dile getirdi.Patnos belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan ve et entegre tesisinde denetimlerini sürdürüyor. Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, "Vatandaşların dini vecibelerini huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmeleri için Belediyemiz tarafından gerekli tüm önlemler alındı. Ayrıca Kurban Bayramı boyunca kesim yerleri belediyemize bağlı ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilip, ilaçlanacak" diye konuştu.VATANDAŞLARIMIZ KESİM YERLERİNE DUYARLI OLSUNLARVatandaşların kurban kesim yerleri noktasında duyarlı olmaları gerektiğine dikkat çeken Başkan Taşkın, Vatandaşlarımızın belirlenen yerlerde kurbanlarını kesmeleri gerektiğini söyledi.