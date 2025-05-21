Dedeli Akbulut Mahallesi’ne 50 Tonluk Yeni Su Deposu Yapıldı

Dedeli Akbulut Mahallesi’ne 50 Tonluk Yeni Su Deposu YapıldıDedeli Belediyesi belde genelinde çalışmalarına devam ediyor.Akbulut Mahallesi’ne 50 Tonluk Yeni Su Deposu YapıldıÇalışmalar kapsamında Dedeli Beldesine bağlı Akbulut Mahallesi’nde su deposunun yetersiz olmasından dolayı yeni su deposu yapıldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Dedeli belediye başkanı Veysi Durak, ’’Belediyemiz çalışmaları sonucu 145 metre derinlikte saniyede 32 litre kaynak suyuna ulaşıldı. Ayrıca yapılan sondaj çalışması neticesinde yeni su kaynağı şebeke hattı döşenerek depoya verildi. Yapılan bu çalışmalar sonucunda Akbulut mahallemize 50 tonluk su deposu yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’ diye konuştu.