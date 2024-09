Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yıldıztepe Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalledeki sorunları dinledi.Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahalle Sizin, Söz Sizin" programı kapsamında Yıldıztepe Mahallesi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören katıldı. Toplantıda, mahalle sakinlerinin talepleri ve beklentileri dinlendi. Mahalle Muhtarı Bayram Alışık da mahalledeki eksiklikleri dile getirerek belediye başkanlarına verilen hizmetler için teşekkür etti."Mahallemizin sorunlarını çözüme kavuşturacağız"Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, toplantıda yaptığı konuşmada, her hafta düzenlenen "Mahalle Sizin, Söz Sizin" buluşmalarının önemine değinerek, "Bugün her hafta gerçekleştirdiğimiz mahalle buluşmamız için toplandık. Yıldıztepe Mahallemizin eksiklerini ve sorunlarını not alacağız. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de bizler, bu sorunları çözüme kavuşturmak için çalışacağız," dedi. Başkan Taşkın, mahalleye yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi vererek, "Halı saha sözümüz var. Büyükşehir Belediyemiz ile bu projeyi birlikte gerçekleştireceğiz. Semt konağı uzun vadeli bir projemiz, onu da hayata geçireceğiz. Asfalt ve kaldırım eksikliklerini de belediye olarak tamamlayacağız," ifadelerini kullandı. Programın başlığını hatırlatarak sözlerine devam eden Taşkın, "Tabii bu programın başlığı ’Söz Sizin’. Biz buraya sizleri dinlemeye geldik. Tekrardan katılımınız için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu."Milletimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz"AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ise toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımızın daveti bizleri çok mutlu etti. AK Parti belediyeciliği, sürekli vatandaşlarıyla iç içe olan, onların sorunlarına ve problemlerine çözüm üreten bir belediyecilik anlayışıdır. Bugünlere milletimizle beraber hareket ettiğimiz için geldik. Bundan sonra da halkımızla beraber olmaya, onların problemlerini çözmek için çaba göstermeye devam edeceğiz," dedi. Gören, halkın taleplerine çözüm bulmak için her türlü sınırı zorlayacaklarını belirterek, "İmkanlar sınırlı olabilir, ama biz sizlerin isteklerine çözüm sunmak için her türlü sınırı zorlayacağız. Adaleti elden bırakmadığımız sürece de memleketimize bereket gelecektir. Bu vesileyle tüm sıkıntılarımızı gidermiş olacağız. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.Yıldıztepe Mahallesi Muhtarı Bayram Alışık ise mahalledeki sorunları dile getirerek, "Mahallemizi ziyarete gelen başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür toplantıların sık sık yapılması, halkımıza moral oluyor. Milletimizin beklentileri var ve siyasiler ile belediyelerin bizleri ziyaret etmesini istiyorlar. Bu beklentileri karşıladıkları için teşekkür ediyorum," dedi. Alışık, mahalledeki eksiklikler hakkında da konuşarak, "Yıldıztepe Mahallesi’nin bazı eksiklikleri var. Bu sorunları mahallemiz adına not aldık ve başkanlarımıza ilettik. Mahallemizi ziyaret ettikleri için tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.