Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan en kısa karayolu olması sebebiyle ciddi yoğunluğun yaşandığı Tunceli-Erzincan karayoluna kaya düşmelerini engellemek için çelik halatlar çekilmeye başlandı. Karayolunda bu yıl meydana gelen kaya düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.Tunceli-Erzincan karayolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan en kısa karayolu olması sebebiyle sürücüler tarafından sıkça tercih ediliyor ancak sarp vadi boyunca uzanan karayolunda zaman zaman kaya düşmeleri meydana geliyor. En son bu yılın Temmuz ayında düşen kaya parçasının özel bir araca isabet etmesi sonucu 2 genç hayatını kaybetmişti.Bundan sonra meydana gelebilecek benzeri olayların önüne geçmek amacıyla karayolu boyunca çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar kapsamında riskli bölgelere bariyerler yapılırken kaya düşme tehlikesinin bulunduğu alanlara da çelik halatlar çekilmeye başlandı.Karayolunu sık sık kullanan yönetmen ve araştırmacı yazar Caner Canerik, karayolunun kestirme olması nedeniyle önemli bir hat olduğuna vurgu yaparak, “Ancak yol ciddi riskler barındırıyor. Bunlardan bir tanesi 1960’lı yıllarda yapılan tüneller. Bu tünellerde çatlaklar oluşmuş durumda. Bunun yanı sıra karayolu sarp vadiden geçtiği için ciddi kaya düşme tehlikesi mevcut. Hatta kayadan oyulan tünellerin çökme riski var. Bu konuda yeterince çalışma yapılmadığını düşünüyoruz” dedi.Yola düşen kaya parçalarının 2 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olduğunu söyleyen Canerik, “İlk kez karayolunda bir düzenleme yapıldığını gördük. İlk olarak bariyerler konuldu yol kenarına şimdi de çelik halatlar çekilmeye başlandı. Aslında güvenlik açısından yıllardır yapılması gereken bir çalışmaydı. Yapılması sevindirici keşke daha erken başlamış olsaydı o zaman 2 insanın hayatı kurtulmuş olurdu” diye konuştu.Kentin son yıllarda gelişen turizm potansiyelinin karayolunu daha da işler hale getirdiğini ifade eden Canerik, “Bölgeye gelen insan sayısında ciddi artış var. Bu anlamda yol güvenli çok önemli bir unsur. Temennimiz yol güvenliğinin kısa sürede yapılması” şeklinde konuştu.