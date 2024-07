Battalgazi Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmiş öğrenciler için önemli bir hizmeti hayata geçirdi. AVM önünde açılan YKS Tercih Danışma ve Rehberlik Noktası, öğrencilerin tercih sürecinde daha bilinçli ve doğru kararlar alabilmeleri amacıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacak.Battalgazi Belediyesi, öğrencilerin sınav maratonunda yalnız bırakmazken tercih döneminde de öğrencilere rehberlik hizmetiyle yalnız bırakmıyor. AVM önüne açılan YKS Tercih Danışma ve Rehberlik Noktası ile öğrencilere tercih konusunda detaylı bilgiler veriliyor. Her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olan noktada, 8-12 Kurs Merkezi ve Çözüm Kurs Merkezi öğretmenleri, öğrencilere doğru tercih konusunda yardımcı oluyor. Hem öğrencilerin hem de ailelerinin doğru bilgiye ulaşmalarını sağlanırken, tercih sürecinde yaşanabilecek olabilecek hataların önüne geçilmesi hedefleniyor. Öğrencilerin doğru karar vermesi ve hayatına yön verecek bölümü okuması için Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen danışmanlık hizmeti öğrencilerden de tam not aldı. Danışmanlık hizmeti alan öğrenci Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın zor süreçlerde her zaman yanlarında olduğunu ifade ederken Başkan Taşkın’a teşekkür ettiler.Gerçekleştirilen projeyle ilgili açıklama yapan Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Büyük, öğrencilere yönelik sağlanan bu hizmetin önemine vurgu yaparak, "Öğrencilerimizin geleceğine katkı sunmak ve onların kariyer yollarını doğru bir şekilde çizmelerine destek olmak için bu danışma noktasını açtık. Eğitim, bir toplumun en önemli yapı taşıdır ve biz de Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimizin eğitimine destek olmayı bir görev biliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, hayatlarının en önemli kararlarından birini verirken yanlarında olmak, onların endişelerini gidermek ve en doğru bilgiyle yönlendirmek bizim için büyük bir onur. YKS sürecinde yaşanan stresi azaltmak, öğrencilerimizin ve ailelerinin bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmalarını sağlamak amacıyla böyle bir hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm öğrencilerimizi bu hizmetten yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.