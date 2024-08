Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü dibinde bulunda ve dalış turizmi için önemli bir noktaya sahip Batık Şehir, yapılacak olan projelerle birlikte turizme kazandırılacak.Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü’nde 1890’lı yıllarda oluşan depremle beraber sular altında kaldığı tahmin edilen ve geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan batık şehir bir çok dönemin izlerini barındırdığı biliniyor. Dalış turizminin gözde mekanları olma yolunda ilerleyen Batık Şehir, Hazar Gölü’ndeki debinim alçalması ile bazı dönemler gün yüzüne çıkıyor. Şuanda debinin yüksek olması nedeniyle çok az görülen Batık Şehir, yapılacak olan projelerle birlikte turizme kazandırılacak. UNESCO listesine girmesi için müracaatta bulunacaklarını dile getiren Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, cam fanus veya asansör sistemi ile yapının turizme kazandırılacağını dile getirdi. Bunun için sadece belediyenin bütçesini yetmeyeceğini vurgulayan bakanlık ve özel sektör eliyle takipçisi olacaklarını söyledi.Batık Şehrin tarihinin Harput Mahallesi’nde bulunan kitabeden sonra değiştiğini belirten Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, “Burada bir yaşam ve kültür olmuş bunun gün yüzüne çıkması için daha önceki dönemimizde UNESCO Miras Listesine girmesi için müracaatta bulunmuştuk bu konuyu yeniden takip edeceğiz. Dalış turizmi, sanat ve kültürel turizm bizler için çok önemli. Diğer dünya illerine baktığımız zaman insanlar orada bir uçağı batırıyor ki bir dalış turizmi olsun fakat burada yaşanan bir hayat var. Bunu gün yüzüne çıkartmamız lazım. Bunlarla ilgili bizim projelerimiz var. Cam fanus ile aşağı dalmalar, asansör ile aşağı inmeler gibi projelerimiz var. Tabi bunlar maliyetli projeler, bizim belediye bütçesi ile yapmamız mümkün değil. Turizm Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya özel sektör eliyle inşallah bunların takipçisi olacağız. Buraya gelen her turist hem ilimize hem de ilçemize gelmiş olacak. Batı’ya baktığımız zaman binlerce uçak iniyor fakat hiçbiri Sivrice kadar kıymetli değiller. Burada yaşanan bir olay var. Burada bir batık oluşmuş ve bunun gün yüzüne çıkması lazım. İnsanlar, hem dalış yaparken sporlarını yapacaklar hem de tarihi, yaşamı ve kültürü görecekler. Batık şehre daldığımızda ocaklar ve yerleşim alanları gibi yerleri görebiliyorsunuz. Onun için burayı çok güzel bir şekilde kullanmamız lazım. Gerek spor amaçlı gerekse de gezmek amaçlı vatandaşlarımızı buraya davet etmemiz lazım. Burayı bir an önce ülkemize, ilimize ve ilçemize katma değer olarak sunmamız lazım” dedi."Batık Şehri duyanlar buraya gelmek istiyor"Batık Şehirde var olan bir mirasın olduğunu da aktaran Başkan Irmak, “Bunu gün yüzüne çıkarmamız lazım. Sular çekildiğinde surları, kaleyi ve bazı kısımları görmüştük. Su yükselince bu alanlar tekrar su altında kalmış oldu. Teknik olarak gelişen çok fazla cihazlar var. Biz bunları kullanarak burayı tanıtırsak ilçemiz için güzel bir hareket olmuş olacaktır. Turistlerin gelmesiyle birlikte depremden etkilenen ilçemizde izler de kalkmış olacaktır. Buraya gelen vatandaşlarımız var. Spor severler olsun veya batık şehri duyanlar buraya gelerek görmek istiyorlar. Orada ekipman olmadığı veya kolluk kuvvetlerinin izni olmadığı için dalış yapamıyorlar ama güvenli bir şekilde dalmak isterlerse kolluk kuvvetlerinin gözetiminde dalış yapabilirler. Geçmiş dönemlerde su seviyesi biraz daha aşağıdaydı ama şimdi ilimizdeki yağış miktarı fazla olunca göl seviyesi biraz daha yükselmiş oldu. Göl her geçen gün biraz daha yükseliyor. Bu da bizi sevindiriyor. Gölün korunması lazım” ifadelerini kullandı.