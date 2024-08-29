Berlinale’nin Panorama bölümünde Fipresci Ödülü’nü kazanan, Altın Portakal’da En İyi Film seçilen “Okul Traşı”nın yönetmeni Ferit Karahan’ın yeni filmi “Cinlerin Düğünü”nün çekimleri Erzincan’da ekim ayında başlayacak. Filmde iki ünlü sanatçı Demet Özdemir ile İlhan Şen’in rol alacak.Özdemir’e filmde İlhan Şen eşlik edecek. Ekim ayında Erzincan‘da çekilecek olan “Cinlerin Düğünü” güçlü bir aile hikâyesi anlatacak. Filmde Şen ile Demet Özdemir iki kardeşi oynayacak.