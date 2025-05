Malatya’nın Akçadağ ilçesinde Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmaya devam ediyor. Başkan Ulutaş, Esenli Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.Ziyaret kapsamında mahallede inşa edilen cami inşaatını gezen Ulutaş, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Ulutaş, onların ihtiyaç ve beklentilerini dinleyerek not aldı.Amaçlarının ayrım yapmaksızın her mahalleye hizmet ulaştırmak olduğunu vurgulayan Ulutaş, "Destek verdiğimiz cami inşaatını yerinde inceledik. Çalışmaların sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için süreci yakından takip ediyoruz" dedi.İlçe genelindeki tüm çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Başkan Ulutaş, "Her mahalleye eşit hizmet götürme anlayışımızla, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.