Selmanoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yeni yılda ülkemize, milletimize, islam coğrafyasına ve Elazığ’ımıza sağlık, huzur, bereket ve esenlikler niyaz ediyorum. Milli ve manevi değerlerimiz ile ortak hedeflerimizden güç alarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.”

Yeni bir yıla girerken, medeniyet tarihimiz açısından derin anlamlar taşıyan Mekke’nin Fethi’nin bizlere önemli mesajlar sunduğunu ifade eden Selmanoğlu, “Mekke’nin Fethi; ümmete yol gösteren güçlü bir mirastır. İslam alemi için büyük kıymet arz eden Mekke’nin Fethi’nin yıl dönümünü de en içten duygularımla kutluyorum. Yeni yılda da bu ruhu yaşatmak, birlik ve kardeşlik içinde hareket etmek en büyük temennimizdir” dedi.

Elazığ için durmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Selmanoğlu, mesajını şu sözlerle tamamladı:“Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimiz için hizmet üretmeye, şehrimizin kalkınması ve hemşehrilerimizin refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; güçlü devlet, güçlü millet anlayışıyla, yerelden genele kalkınmayı esas alan bir yaklaşımla Elazığ’ımızı her alanda daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimini koruyarak; inancımızdan, kültürel değerlerimizden ve tarihimizden aldığımız güçle, daha adil, daha müreffeh ve daha güçlü bir Türkiye’yi inşallah hep birlikte inşaa edeceğiz.