Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Ekonomi Forumu’nda iş dünyası ve büyükelçilere kentin yatırım olanaklarını anlattı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun moderatörlüğünde; Palandöken Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen "Türkiye’nin Yatırım Ufku: Fırsatlar ve Gelecek Vizyonu" başlıklı özel oturumda konuşan Başkan Sekmen, Palandöken Ekonomik Forumu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: "Erzurum, sadece EİT’e ev sahipliği yapmadı; bir vizyon arayışına, bir strateji doğumuna da şahitlik etti. Doğu’nun içinden doğan bu şehir, hem Karadeniz’e hem Güneydoğu’ya, hem İran sınırına hem Orta Asya’ya uzanan yollarıyla stratejik bir entegrasyon kapısı olma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel, artık kâğıt üzerinde değil; eylem planlarının içinde de yer almaktadır. Biz burada sadece yatırım dilini değil, ihracatın yeni lehçesini de konuştuk. ‘Erzurum’dan dünya pazarlarına nasıl daha etkin ulaşırız?’ sorusuna birlikte yanıtlar aradık. Tarımda dijitalleşmeden hayvancılıkta verimliliğe, sanayide kümelenmeden e-ticaretin altyapısına kadar birçok başlıkta somut öneriler geliştirdik. Lojistik köy projesiyle Erzurum’un doğunun taşımacılık kalbi olması yönünde atılacak adımlar gündeme alındı. Organize Sanayi Bölgelerimizdeki genişleme planları, yenilenebilir enerji yatırımları, yeşil üretim teknikleriyle buluşturulmak üzere stratejiye dönüştürüldü.""Erzurum’un ağırlığı, sadece tarihiyle değil; bugünkü vizyonuyla da büyüktür."Başkan Mehmet Sekmen, "Biz güçlü bir kalkınmanın, büyümenin, tarihi ve kültürel sürdürülebilirliğin de temsilcisi olmak istiyoruz" diye konuştu. "Bir yatırımcı Erzurum’a geldiğinde sadece teşvik değil, dostluk da bulsun istiyoruz" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Bir girişimci sadece vergi indirimi değil, güven iklimiyle de karşılaşsın istiyoruz.Bir akademisyen Erzurum’a geldiğinde sadece veri değil, medeniyet kodlarıyla yoğrulmuş bir şehir hafızasıyla buluşsun istiyoruz. Ve çok iyi biliyoruz: ‘Taş yerinde ağırdır.’ Erzurum’un ağırlığı, sadece tarihiyle değil; bugünkü vizyonuyla da büyüktür. Bu forum sayesinde yeni iş birliklerinin kapıları aralandı, ortak projelerin temelleri atıldı. Biz bu sürecin takipçisi olacağız. Her başlık, her oturum, her öneri bizim için sadece not değil; birer yol haritası, rehber, istikamet olacaktır."Başkan Sekmen sunumunda bizzat fikirleriyle geliştirilen elektrikli araçların şarj sistemi ve batarya üretimine ilişkin açıklamalarda da bulundu.