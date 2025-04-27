Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Bağcılarspor’u 3-0 mağlup ederek namağlup unvanını sürdürdü ve şampiyonluk sevincini taraftarıyla paylaştı.Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Süper Lig mücadelesinde sahasında ağırladığı Bağcılarspor Ampute Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Namağlup serisini sürdüren Malatya ekibi, karşılaşmanın ardından aileleri ve taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğu coşkuyla kutladı.Yeşiltepe Ampute Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ile birçok protokol üyesi ve sporseverler takip etti.Müsabakanın başlama düdüğüyle birlikte hızlı bir hücum geliştiren Malatya Büyükşehir Belediyespor, yalnızca 3. saniyede Hüseyin’in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, dünyada kaydedilen en hızlı gollerden biri olarak dikkat çekti. İlk yarının ilerleyen dakikalarında oyunun kontrolünü elinde tutan Malatya ekibi, 40. dakikada Metin’in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 3-0 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından futbolcular ve teknik ekip, aileleriyle birlikte sahada şampiyonluk coşkusu yaşadı.