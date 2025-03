Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yunusemre Mahallesi su deposu mevkiinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelerek, mahallenin ihtiyaçları ve halkın beklentileri hakkında sohbet etti.Başkan Sekmen, mahalle sakinlerinin taleplerini dinlemenin, onlarla doğrudan iletişim kurmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Her zaman olduğu gibi, halkımızın yanında olmak ve sorunlarını en iyi şekilde çözmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu buluşmada, mahallemizin yaşam kalitesini artıracak projeler üzerinde durduk ve gelecekteki planlarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Erzurum’u daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek, her bir vatandaşımızın huzur içinde yaşaması için gerekli adımları atmak için her fırsatta halkımızla bir arada olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu."Halkımızla buluşma motivasyon kaynağımız"Vatandaşların taleplerini direk kendilerinden dinlemenin ve çözüm yolları aramanın AK Parti belediyeciliğinin olmazsa olması olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, sözlerine şöyle devam etti, "Yunusemre Mahallesi’nde yaşayan değerli vatandaşlarımızla bu buluşma, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Onların fikirlerini almak, sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek, bizlere yön verecek önemli bir rehberdir. Erzurum’u hep birlikte daha güzel bir hale getirmek için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Bugün burada aldığımız notlarla, mahallemizin ihtiyaçlarına yönelik planlarımıza hız verecek ve her mahallemizde daha iyi bir yaşam alanı oluşturmak için adımlar atacağız. Hemşehrilerimizin güvenini ve desteğini her zaman en yüksek önceliğimiz olarak kabul ediyoruz"