Erzurum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi (2. OSB) 2025 Şubat Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, önümüzdeki aylarda tahsis ilanına çıkılması planlanan parsellerin son durumu da değerlendirildi. Toplantıya; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya katılım sağladı.