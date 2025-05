Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Mehmet Akarca, Bitlis’e bir ziyaret gerçekleştirdi.Bitlis Valisi Ahmet Karakaya tarafından valilik önünde karşılanan Akarca, ziyaretçi defterini imzalayarak makama geçti. Daha sonra Bitlis Valiliği ve Bitlis Belediyesi tarafından organize edilen ve 7 gün sürecek olan Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı’nı gezen Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Akarca, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bitlis’te çeşitli görüşmeler yapacağını belirten Akarca, valiliğin dışında belediye başkanlığı, muhtarlar, baro, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.Kamu Denetçiliği Kurumu’nun dünyada bilinen adıyla Ombudsmanlık Kurumunun Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı bir hak arama kurumu olduğunu ve halkın ücretsiz avukatlığını yapığını ifade eden Akarca, "Kamu Denetçiliği Kurumu olarak bugün Bitlis’te, ‘Ombudsman Bitlislerle buluşuyor’ toplantısı için bulunuyoruz. Yarın da, Ahlat’ta gençlerle buluşacağız. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tanıtımını yapıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu, hepinizin bildiği üzere bir hak arama kurumu. Kamu hizmetlerinin işleyişinde etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak amacıyla 2012 yılında kurulmuş olan anayasal ve yasal bir kurum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı. Gücünü anayasalardan, yasalardan ve meclisin manevi şahsiyetinden alan bir kurum. Halkın ücretsiz avukatlığını yapmaktadır. Vatandaşın özellikle idareyle yaşadığı sorunlar varsa, bunların çözümünü bizler sağlıyoruz. Bu anlamda, halkın ücretsiz avukatlığını yaptığımız gibi, idareye de iyi yönetim ülkeleri hususunda rehberlik görevi yapıyoruz. İyi yönetim ülkelerinden kastımız, idarenin şeffaf, hesap verebilir, eşit ve adil bir yaklaşım içerisinde vatandaşa hizmet etmesi anlayışını benimsemesine yardımcı oluyoruz. İdarenin her türlü iş ve eylemleriyle tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden inceleyip, araştırıp, kamu idarelerine öneride bulunuyoruz. Bu verdiğimiz tavsiye kararlarına uyum oranı da dünya ortalamasının üzerinde. Yani bu da, bu kurumun yerleştiğini ve idare tarafından verilen kararlara saygı gösterildiğini göstermektedir. Bunun için, kadim bir şehir olan, köklü tarihi ve kültürüyle çok büyük bir zenginliği barındıran Bitlis’te olmaktan, valimizin misafiri olmaktan, Bitlislilerin misafiri olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.Ziyarette konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ise "Kamu Denetçisi ve eski Yargıtay Başkanımızı ve heyetini bugün Bitlis’te misafir ediyoruz. Ziyaretleri sonrasında vatandaşlarımıza yönelik bir bilgilendirme toplantısı da yapacağız. Görüşlerini ve önerilerini her zaman önemsiyoruz. İnşallah ülkemizde de ilimizde de her şeyin daha da güzele gittiği bir dönemi inşa edeceğiz" dedi.Daha sonra Bitlis Belediyesine geçen Kamu Denetçisi Mehmet Akarca, Bitlis’in değişimine değinerek Bitlis’in henüz keşfedilmemiş bir hazine olduğunu söyledi.Akarca, ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı, Baro Başkanlığı ile Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, saat 15.00’da Bitlis Valiliği konferans salonunda vatandaşlarla bir araya gelecek.