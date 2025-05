Elazığ’ın Palu ilçesinde, Can Ekinç Yılmaz anısına düzenlenen uçurtma şenliği duygusal anlara sahne oldu. Murat Yılmaz’ın oğlunun hatırasını yaşatmak için organize ettiği etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.Elazığ’ın Palu ilçesinde, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Can Ekinç Yılmaz anısına anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Baba Murat Yılmaz, oğlunun hatırasını yaşatmak için bir uçurtma şenliği düzenledi. Palu Kaymakamlığı ve Palu Belediyesi’nin iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, duygusal anlara sahne oldu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı şenlikte gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslendi. Katılımcılar hem eğlendi hem de Can Ekinç Yılmaz’ı dualarla andı.