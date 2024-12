Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kale ilçesini ziyaret etti.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kale ilçesini ziyaret etti. Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, AK Parti Kale İlçe Başkanı Abdulvahap Temur ile yönetimini, MHP Kale İlçe Başkanı Mustafa Avcı ile yönetimini ziyaret eden Başkan Er, ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in Kale Belediyesi ziyaretinde bir konuşma gerçekleştiren Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, “Bugün Kale ilçemiz için yapılacak hizmetlerin istişaresini yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi ilçemize teşrif ettiler. Yapacağımız toplantıların ve istişarelerimizin Kale ilçemize ve Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.Kale ilçe programında AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarının ziyaretinin ardından muhtarlarla istişare toplantısında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “İlçelerimizi ziyaret edip notlarımızı aldıktan sonra bir program çerçevesinde icraatlarımızı tek tek hayata geçiriyoruz. Biz göreve başladığımızda ‘İşimiz gücümüz Malatya‘ demiştik. Başka işimiz yok. Bunu göreve geldiğimizi de söylemiştik ‘Biz hiçbir zaman siyasi bir polemik içerisinde olmayacağız’ demiştik. Her zaman için ortak paydamız Malatya’dır. Çalışacağız, çabalayacağız. Allah’a şükür zaten çalışıyoruz da çabalıyoruz da” ifadelerini kullandı.Malatya’nın dört bir yanında hızla konutların ve çarşı merkezinin yükseldiğini de belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “6 Şubat depremlerinden dolayı Malatya’mız zor bir süreçten geçiyor. Allah’a hamdolsun başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız da Malatya’mıza bir bütçe kısıtlaması yapmadılar. Deprem bölgelerinin tamamına bütçe kısıtlaması yapmadılar. Kaynaklarla ilgili bize bir sıkıntı yaşatmadılar açıkçası. Şu anda Malatya’nın her tarafında Allah’a şükürler olsun konutlarımız, iş yerlerimiz hızlı bir şekilde yükseliyor” ifadelerine yer verdi.Konutların hızlı bir şekilde ve bir aksilik olmadığı takdirde gününden önce tamamlanacağını söyleyen Başkan Er, “Biz göreve başladığımızda bin 300 küsür konutun ihalesi yapılmıştı. Şu anda Malatya’mızda 60 bin konutun ihalesi yapılmış durumda. Merkezde 25 bine yakın konutun ihalesi yapılmış durumda. İşler çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Emin olun bir konutun inşaatını ziyaret ediyorum, bir hafta sonra gittiğimde çok büyük bir hızla ilerlediğini görünce daha da mutlu oluyorum. Dün Yazıhan ilçesine gitmiştim. Orada yapılan konutları en son temeli atıldığında görmüştüm. Dün gittiğimde konutlar bitmişti. Yani 3 ayda temel atılmış ve bitmiş durumda. Normal şartlarda iş bitirme tarihi Nisan ayında. Fakat biz onları Şubat ayında teslim edeceğiz. Akçadağ ilçemizde ise 3 ay önceden teslim edildi. Kaynak kısıtlaması olmayınca müteahhitlerimiz de çalışıyor, işler devam ediyor. İnşallah Malatya’mız eskisinden daha da iyi olacak. Sağ olsun bakanlıklarımız Malatya’dan elini çekmiyor. Cumhurbaşkanımız, Hükümetimiz, Bakanlıklarımız, Valimiz, belediyemiz çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Tek amacımız Malatya’nın bir an evvel ayağa kalkmasıdır” şeklinde konuştu.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kale ilçesinde de yapılacak işlerin olduğunu ifade ederek, “Kale Belediye Başkanımızla sürekli istişare halindeyiz. İnşallah Kale ilçemize yapılacak olan işlerimizi de uygulayacağız. Kale ilçemiz hakikaten Malatya’nın en güzel, en şirin ilçelerin başında geliyor. İlçemizin eksiklerini, yol ihtiyaçlarını hepsinde çalışarak gidereceğiz. İlçemiz de bir takım ihalelerimiz var, MASKİ çalışmaları var. Malatya’mız sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu sıkıntılı süreci hep beraber atlatacağız. Epey bir mesafede kat ettiğimizi düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde 6-7 ay aralığında bir basın toplantısı düzenleyerek bir değerlendirmelerde bulunduk. Kısa ve orta vadeli projelerimizden bahsettik. İnşallah 2025 yılının ilk çeyreğinde Çarşı merkezimizi teslim edeceğiz. 2025 yılının sonuna doğru da konutlarımızın birçoğunu teslim etmiş oluruz. Şu anda başlayan konutlarımızda Mayıs ayında Haziran ayında teslim edilecek. Yani kısacası Malatya’nın yeniden yapılanması ile ilgili kimsenin bir endişesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya özel bir muhabbeti var. Malatya ile ilgili gerçekten gereken ne varsa ilgileniliyor. Bakanlıklarımızı keza öyle. Allah’a hamdolsun hangi bakanlığa gidersek eli boş dönmüyoruz. Yaklaşık 15 milyar liralık çok ciddi bir ödenek almış durumdayız” dedi.Malatya’da altyapı çalışmalarının çok yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü de belirten Başkan Er, “Değerli dostlar bizim 13 milyar gibi bir bütçemiz var. 15 milyar gibi bir ödenek de almış olmamız çok büyük bir rakam. İnşallah bu kaynaklarla Malatya’mızın yaralarını saracağımıza inanıyorum. Malatya’mızın tarihinde hiç görmediği kadar altyapı çalışmalarımız var. İçme suyu ve kanalizasyonla ilgili alt yapı çalışmalarımız var. Bu işlerin çoğu gözle görülmediği için genelde yer altında kaldığı için gözle görülmeyen en önemli işler. Bahsettiğim bu altyapı çalışmalarıyla ilgili Kale ilçemizin de faydalanacağı projelerimiz var” şeklinde konuştu.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kale ziyareti programında son olarak, "Muhtarlarımızın istekleri benim için çok önemlidir. Muhtarlarımız bulunduğu yerin mülki amirleridir. O bölgenin her şeyinden haberdar olan insanlardır. Bulundukları yerin fiziki ihtiyaçlarından tutunda o bölgenin hastasından tutun da ihtiyaçlılarını belirlemede çok önemli görevleri vardır. Bu nedenle de benim için muhtarlarımız çok değerlidir. İnşallah elimizden geldiğince ilçemize gereken çalışmaları sırasıyla yapacağız" diye konuştu.