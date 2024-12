Van Valiliğine bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne yapılan çağrıların yüzde 80’i asılsız çıkarken, tek bir kişinin yıl boyunca yaklaşık 8 bin 500 kez hattı meşgul ettiği tespit edildi.Van’da acil durumlara müdahale için kritik bir görev üstlenen 112 Acil Çağrı Merkezi, asılsız çağrılar nedeniyle zor günler yaşıyor. Gelen çağrıların yüzde 80’inin asılsız olduğu merkeze, sadece bir şahsın yıl boyunca 8 bin 500 kez arama yaparak hattı meşgul ettiği belirlendi.Van Valiliği’ne bağlı olarak 2020 yılında faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, bugüne kadar yaklaşık 6 milyon çağrı aldı. Ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve diğer acil durum çağrılarına cevap veren merkezin, yüzde 80 oranında asılsız ihbarlarla karşılaştığı açıklandı. Merkez yetkilileri, en dikkat çekici olayın ise bir şahsın yıl boyunca hattı 8 bin 500 kez araması olduğunu bildirdi. Bu şahsın yanı sıra, 112’yi çocuklar ve telefon tamircileri gereksiz meşgul etti. Hayati önem taşıyan hattı sürekli meşgul eden şahıslar hakkında idari para cezası kesildi.“Merkez 4 yılda 6 milyon 772 bin çağrı aldı”Konuya ilişkin konuşan 112 Acil Çağrı Merkez Müdür Vekili Banu Yeğinaltay, gereksiz çağrıların gerçek acil durumlara müdahaleyi geciktirdiğini belirtti. Merkezin ilk faaliyetlerine 2020 yılında başladığını ifade eden Merkez Müdür Vekili Yeğinaltay, “Şu an 7 paydaş kurumlarımızla hizmetimizi devam ettirmekteyiz. 2020 yılından 2024 yılına kadar toplam 6 milyon 772 bin çağrımız meydana geldi. Bunların 5 milyon 672 bini asılsız, 1 milyon 100 bini asıllı çağrıdan oluşuyor. 2020 yılında yüzde 83’lük bir asılsız çağrımız mevcuttu. Fakat gerek çocuklara, gerek yetişkinlere yaptığımız tanıtım ve faaliyetlerimizle bunu yüzde 80’lere indirdik. 2024 yılında da toplam çağrı sayımız 1 milyon 370 bin, bunun 1 milyon 100 bini asılsız çağrı, 270 bini ise asıllı çağrı olarak değerlendirilmektedir. Burada anne babalarımıza sesleniyoruz; çocukların 112’yi gereksiz yere aramamaları gerektiğini, 112’nin sadece acil çağrılarda aranması gerektiğini bilgilendirmelerini yapmalarını rica ediyoruz. Çünkü o sırada kalp krizi geçiren bir vatandaşın akrabamız olmadığını bilemeyiz ve çocuk orada dalga geçerken arkada gerçekten hayat sınavını veren bir insanın çağrısını bekletmiş bulunmaktayız” dedi.“Bir yıl boyunca 8 bin 500 defa aradı”Özellikle çocukların kendilerini çok kez meşgul ettiğini dile getiren Çağrı Karşılama Memuru Seher Tunçtan ise “Bazen telefonları bozulan vatandaşlar burayı arayıp o şekilde bizi meşgul edebiliyorlar. Onun dışında yemek siparişi verenler oluyor. Bazen bunu dalga amaçlı kullananlar oluyor. Özellikle hafta sonları çocuklar çoğu defa arıyor. Maalesef bir vatandaşımız var. Sisteme en son baktığımızda bir yıl boyunca 8 bin 500 defa burayı arayarak hattı meşgul etmiş” diye konuştu.“Çok ilginç ihbarlar alıyoruz”Bir vatandaşın kendilerini hemen hemen her gün aradığını söyleyen çağrı merkezi çalışanlarından polis memuru Sedat Demir de “Aldığımız çok ilginç ihbarlar var. Bunlardan en ilginç olanı ise bir kadın var. Bu sürekli gece saatlerinde arama yapıyor. Muskacı bir hocanın olduğunu ve kendisine cinlerin musallat eden hocanın olduğunu söylüyor. Bu yüzden hem hocadan hem de cinleri şikayetçi olduğunu söylüyor. Şahsı defalarca kez uyarmamıza rağmen yine aynı ihbarları yapmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.Sahte boğulma ihbarlarıYaz aylarında asılsız çağrıların arttığını belirten sahil güvenlik personeli Uzman Çavuş Eray Karaderili ise göl yüzeyindeki poşet ya da çöplerin insan cesedi zannedilip ihbar edildiğini ifade etti. Karaderili, "Boğulma vakalarının çok olduğu yaz aylarında, vatandaşlarımız su yüzeyindeki çöpleri insan zannedip bizi arıyor. Her ne kadar bu durum içimizi rahatlatsa da gereksiz ihbarlar hem zaman kaybına hem de gereksiz telaşa yol açıyor” dedi.