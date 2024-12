Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya İl Müftülüğü iş birliğiyle Melekbaba Semt Konağı’nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (Yerli Malı Haftası) programı düzenlendi.Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında 4-6 yaş arası çocuklara yönelik olarak Melekbaba Semt Konağı’nda yapılan ‘Nezaket Okulları Yerli Malı Haftası’ programına Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra İl Müftüsü Ramazan Dolu, Yeşilyurt İlçe Müftüsü Hüseyin Bayrak ile öğrenci ve velileri katıldı.Yerli Malı Haftası Programı sırasında kısa bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yerli ürün kullanımının önemine dikkat çekti. Ülke genelinde her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Melekbaba Semt Konağı’nda gerçekleştirilen programda Nezaket Okulları öğrencileri günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.Melekbaba Semt Konağı’ndaki programda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nın önemine değinen Başkan Er, “Yerli Malı Haftası münasebetiyle siz değerli öğrencilerimiz ve velilerimiz ile bir araya geldik. Bizim çocukluğumuzda da Yerli Malı Haftası her yıl kutlanırdı. Tabii şöyle bir durum söz konusu; Yerli Malı Haftası denilince yiyecek ve içecek akla geliyor ama aslında bu haftanın bizler için apayrı bir önemi var. Sadece yiyecek ve içecekte değil gerek sanayi gerek otomotiv sektörü gerekse de diğer sektörlerde yani kısaca her alanda yerli ürün kullanmamız gerekiyor. Bu vesileyle Yerli Malı Haftamızı kutluyorum” dedi.