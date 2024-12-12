Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ‘Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma’ Konferansı düzenlendi.Elazığ TSO, kentin ekonomisinin gelişmesi adına çalışmalar yürütürken, bir yandan da üyeler ve girişimciler için ihtiyaç duyulan birçok alanda eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu amaçla aile şirketlerinin kendi anayasalarını oluştuğuma adına ‘Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma’ adlı konferans düzenledi. Konferans konunun uzmanı yazar Onur Yeşilcavdar’ın sunumuyla gerçekleştirildi.Birçok alanda eğitim programları düzenlediklerini dile getiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, “Geçmiş dönemde yatırımcıların ihtiyaç duyduğu teşvik mevzuatları, ekonomi, hukuk gibi birçok konuda eğitim programları düzenleyen odamız bugün de son yıllarda eksikliğinden kaynaklı çok sayıda olumsuz örneklerini görüp yaşadığımız önemli bir konuyu işlemek istedik. Konunun uzmanı olan ve bu konuda çok sayıda eser kaleme alıp seminerler veren Onur Yeşilçavdar hocamızı sizlerle buluşturmayı planladık ve bugün hayata geçirdik. Son yıllarda aile şirketlerinin kurumsallaşma ilkeleri ve kendi şirket anayasalarını oluşturmamaları sebebiyle sorunlar yaşandığını biliyor, hatta yaşıyoruz. Şirketlerimizin daha sağlam ve ilkeleri oluşturulmuş bir zeminde hizmet vermek amacıyla üyelerimize yönelik düzenlediğimiz aile şirketlerinde kurumsallaşma teknikleri konusunda semineri ben de sizler gibi dikkatle takip edecek ve kendime düşen payı alacağım. Konferansın şahsınız, şirketiniz ve şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.Onur Yeşilçavdar ise “Rasyonalize olan şey nedir. Akılcı olan şey kar etmek ve sürdürülebilir kar etmektir. Çünkü bugün yaptığımız iş, bizim çocuklarımıza, çocukları geçtik torunlarımıza onu da geçtik torunlarımızın çocuklarına kadar başarıyla gitmeyecekse neden biz iş kurduk? Firmalarımız, bugün yaptığımız yatırımlar ülkeye hizmet edecek, namerde ve merde muhtaç etmeyecek ve alnımız açık başımız dik olmasını sağlayacak bir yapı değilse bugün itibariyle neden biz bu ömrümüzü harcıyoruz. O zaman bizim şirketteki asıl hedefimiz sürdürülebilir olmaktır. Fakat burada Amerika’yı yeniden keşfetmeye lüzum yok. Şimdi bizim en büyük sorunumuz şu. Amerika’yı yeniden keşfetmiyoruz. Dünyada çok sayıda firma var ve bu iş insanların da sorunları da hep aynı. Bugün ülkemizde yeni kurulan işletmelerin yüzde 73’ü ilk 3 yıl içerisinde kapanıyor. İşletmeleri birer insan gibi düşünürseniz adeta bebek mezarlığı gibi görebilirsiniz Türkiye’yi. Dünyada bu oran daha fazla belki ama girişimciliği bol fakat nihai sonuca az ulaşabilen bir ülke konumundayız. Bunun için şirketlerimizin her şart ve zemine göre hazırlanmışla bir şirket anayasalarının olması ve buna ciddiyetle uyulması gerekiyor” diye konuştu.Başkan Alan, konferansın ardından yazar Yeşilçavdar’a günün anısına plaket takdim etti.