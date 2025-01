Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gazeteciliğin topluma doğruyu ve adaleti taşıma sorumluluğu taşıdığını vurguladı.Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleşen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler buluşmasında konuşan Başkan Sami Er, gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaptı. Basın mensuplarının sadece haber taşıyan kişiler değil, aynı zamanda topluma doğruyu ve adaleti taşıyan bireyler olduğunu belirten Başkan Er, gazeteciliğin bir toplumun aynası ve milletin vicdanı olduğunu ifade etti. Başkan Er, "Ben tabii basın mensupları kardeşlerimizi sadece bir gazeteci mesleği gibi kabul etmiyorum. Aynı zamanda çok ağır bir sorumluluk aldıklarını biliyoruz. Tabii hepimiz mesleklerimizin gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz, değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Gazetecilik bir toplumun aynası, bir milletin vicdanıdır. Gazeteciler yalnızca haber taşıyan değil, aynı zamanda doğruyu, gerçeği ve adaleti taşıyan kişilerdir. Bu ağır sorumluluğu hakkıyla yerine getiren her basın mensubu milletimizin vicdanında hak ettiği yeri bulur” dedi.Malatya’nın deprem sürecinde yaşadığı zorluklara da değinen Başkan Er, pozitif enerjiye ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Malatya’mızda bir süreç yaşıyoruz. Depremin getirdiği sonuçlar var. Ne diyoruz biz burada? Birbirimize pozitif enerji vermemiz gerekir. Yani yapılan işleri, hakikaten güzel yapılan işleri güzel olduğunu gösterelim. Eğer bir yanlış da varsa, yanlışları birbirimize daha itinalı öz eleştiri ile iletelim. Öz eleştiri güzel bir şeydir. Basının gerçekten eleştirmesini ben takdire şayan bulurum. Yani eleştiri kültürü olacak. Mühim olan yapıcı eleştirilerde bulunmak. Arkadaşlar, eleştirmenin amacı nedir? Bir yanlış varsa bu yanlışı düzeltmektir. Eleştiri budur" şeklinde konuştu.Başkan Er, Malatya’nın geleceğine dair umutlu olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Kesinlikle Malatya’mız eskisinden daha da güzel olacak. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Bu kardeşinize güvenin. Her şeyi adım adım takip ediyoruz. Bunu yaparken de bunları yaparken, ya illa alın benim reklamımı yapın falan böyle bir şeyde değilim. Elbette ki reklamı yapacağınız zamanlar da olacak arkadaşlar. Siz kamu görevi yapıyorsunuz, hepiniz kamu görevi yapıyorsunuz. Doğru olanı söylemekle mükellefsiniz, kesinlikle buna böyle inanıyorum. Dediğim gibi eleştiri varsa, yaptığımız eleştiri memnuniyetle karşılanır. Başka ölçüsü nedir? Eleştiri yapacaksınız, bu eleştiriler bize motivasyon sağlar, yanlış yapmamızı engeller. Ben mutlu olurum, hepimiz mutlu oluruz. Yani her işletmeci veyahut da her yöneticinin de mutlu olacağı bir şeydir. Onun için benim sizden istirhamım Malatya’mıza arkadaşlar. Bu hepimizin şehri. Hepimiz birlikte ayağa kaldıracağız. Ben ne dedim ilk seçim döneminde de söyledim, şimdi de söylüyorum, her zaman da tekrar ediyorum. Biz Malatya’yı Malatyalılarla birlikte yöneteceğiz. Bunun bir parçası da sizlersiniz arkadaşlar. Malatya hepimizin. Malatya varsa, güzel işlerimizi anlatacağız, insanlarımız duysun. Ama yanlış işlerimiz varsa da yanlışlarımızı düzeltecek uyarıları birbirimize yapacağız. Allah’a şükürler olsun hep beraber Malatya’mız için güzel şeyler yapalım diyorum.”Başkan Er’in konuşmasının ardından buluşma gazeteciler buluşması sohbet ile devam etti.