Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheli bir araçta yapılan aramada 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; il merkezinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.Kaçakçılık faaliyetlerine karşı denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.