Başkan Doğan açıklamasında, ilçeye kazandırılacak sağlık yatırımı dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek, “Alacakaya ilçemize yapılacak olan on yataklı devlet hastanesi yatırımını son derece kıymetli buluyor, ilçemiz adına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sağlık alanında yapılan her yatırım, vatandaşımızın hayatına doğrudan dokunan önemli bir hizmettir” ifadelerini kullandı.

Ancak planlanan yatak kapasitesine ilişkin çekincelerini de dile getiren Doğan, Alacakaya’nın mevcut ve gelecekteki nüfus yapısı göz önünde bulundurulduğunda on yataklı bir hastanenin yetersiz kalabileceğini vurguladı. Doğan, “Öncelikli talebimiz, hastanenin yatak kapasitesinin artırılmasıdır. İlçemizin sağlık ihtiyacına uzun vadede cevap verebilecek bir planlama yapılması büyük önem arz etmektedir” dedi.

Kapasite artışının mümkün olmaması durumunda ise mevcut hastanenin tam donanımlı hâle getirilmesi gerektiğinin altını çizen Doğan, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:“Eğer hastanemiz on yatak kapasitesinde kalacaksa, bu durumda personel, tıbbi cihaz ve teçhizat açısından eksiksiz bir şekilde donatılması gerekmektedir. Yapılacak sağlık tesisinin, bir sağlık ocağı ya da toplum sağlığı merkezinden farkını net biçimde ortaya koyan; acil müdahale, teşhis ve tedavi imkânları güçlü bir devlet hastanesi kimliğine sahip olması elzemdir.”

Başkan Mustafa Doğan, Yeniden Refah Partisi Alacakaya İlçe Teşkilatı olarak sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, yetkilileri ilçenin gerçek ihtiyaçlarını dikkate almaya davet etti ve açıklamasını “Alacakaya halkının daha nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti alması için her türlü yapıcı katkıyı sunmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.