Ziyarette konuşan Hasan Hayri Özkan, yerel esnafın devlet ile millet arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü vurguladı. Özkan, kısa dönemli ekonomik sıkıntılarda vatandaşların veresiye defteri aracılığıyla temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini, eline para geçtiğinde veya destek ödemesi aldığında borcunu kapatarak krizden fazla etkilenmeden süreci atlatabildiğini ifade etti. Bu durumun küçük esnafın sosyal yardımlaşma anlamında üstlendiği büyük rolü ortaya koyduğunu belirtti.

Özkan ayrıca, Başkan Ahmet Özdoğan’ın ilçede girişimcilik kurslarının verilmesine vesile olmasından dolayı teşekkür ederek, kendisine üstün başarılar diledi.

Başkan Özdoğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnafın toplumdaki rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu ve desteklerinden ötürü Hasan Hayri Özkan’a teşekkür etti.