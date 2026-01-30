OSB Başkanı Öztürk bu konu ile alakalı daha önce bir rapor hazırladıklarını ve ilimiz vekillerine bu raporu 9 sayfalık özet hali ile sunduklarını, ancak buna rağmen projede (faz 1) Elazığ’ın yer bulamadığını ifade etti.

Yatırım Alanları projesinin 30 yıllık bir zamana yayıldığını ve faz1 de yer verilmeyen Elazığ’ın faz2 de yer verilse bile 5 yıl geride kalacağını ifade eden, Saadet Partisi İl Başkanı Yunus Emre YÜKSEL;

Saadet Partimiz , Yeni Yol Gurubu ile TBMM’de gurubu bulunan 5 siyasi partiden biridir. Her nekadar Elazığ’ı temsil eden bir Milletvekilimiz olmasada özellikle Elazığlı Genel Başkan Yardımcımız vasıtasıyla bu konuyu meclis gündemine taşıyıp, Elazığ’ın ve Elazığlının hakını savunmaktan geri durmayacağız. Milletvekillerimizin Sanayi ve Teknoloji Bakanının cevaplaması için meclise sunacakları soru önergeleriyle bu konunun takipçisi olacağız. dedi.

OSB Başkanı Öztürk, Saadet Partisi İl Başkanı Yüksel’e proje ile alakalı hazırladıkları raporu taktim etti.