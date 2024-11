Muş Spor Kulübü Başkanı Fatih Cengiz, tüm planlamalarını 2030 yılına göre yaptıklarını ve bu tarihe kadar takımı 1. Lige çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Kimin ne hesabı varsa 2030 yılına kadar ertelesin. Çünkü biz o tarihe kadar takımın başındayız” dedi.Muş’ta görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Cengiz, takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, takımın bu yıl şampiyonluk hedeflerinden uzaklaştığını ama Play-Off’a kesinlikle kalacaklarını söyledi. Son haftalarda yaşanan puan kayıplarının kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Başkan Cengiz, puan kayıplarının sona ereceğini ve takımın galibiyet serisi yakalayacağını kaydetti. Futbolcuların kalitelerini tartışmayacağını dile getiren Cengiz, “Futbolcularımız bu lig için üst düzey diyebiliriz. Tüm transferlerimizi bu bilinçle yaptık. Bazen istenmeyen sonuçlar oluşabilir. Son oynadığımız Düzcespor karşılaşmasında 5 as oyuncumuz sakat olduğu için kadroda yoktu. 80 dakika boyunca önde götürdüğümüz karşılaşmada 2 talihsiz gol yedik. Faklı kazanabileceğimiz karşılaşmadan beraberlikle ayrıldık. Bu sonuçlar bizi üzüyor ama takımımızın potansiyeli çok yüksek ve ben hem futbolcularımıza hem de teknik ekibe güveniyorum. Belki şampiyonluk hedefimizden uzaklaşmış olabiliriz ama kesinlikle üst sıralarda Play-Off’a kalacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.Sezon başından bu yana yapılan harcamalarla ilgili detaylar paylaşan Cengiz, “Biz şu ana kadar 58 milyon 522 bin 608 TL harcama yapmışız. Devre arasına kadar da deplasman giderlerimiz hariç 7,5 milyon TL sporcularımıza ödememiz gereken bir rakam var. Bu sezon kulübümüze 14 milyon 302 bin TL para gelmiş. Bunun 11 milyon 20 bin TL’si sponsorlardan, geri kalanı ise federasyon tarafından gönderilmiş. Takım olarak hiç kimseye tek bir kuruş borcumuz yok. Yönetim olarak kimseden maddi bir talebimiz de yok. Yönetim kurulu üyelerimiz gerekli desteği her zaman sunuyor” ifadelerini kullandı.Tüm planlamaları 2030 yılına göre yaptıklarını ve bu tarihe kadar takımı 1. Lige çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Cengiz, şu ifadeleri kullandı:“Allah ömür verirse, 2030 yılına kadar takımı 1. Lige çıkaracağız. Bütün planlamaları bu yönde yaptık ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kimin ne hesabı varsa 2030 yılına kadar ertelesin. Biz o tarihe kadar takımın başındayız ve takımı üst liglere çıkartacağımızdan kuşkumuz yok.”Taraftara destek çağrısı da yapan Cengiz, “Her maç için bir iş insanımız bilet masraflarını üstleniyor. Buradaki amacımız taraftarı stadyuma çekmek ve onların desteğini arkamızda hissetmek. Taraftarlarımızdan beklentimiz de her maçta tribünlerdeki yerlerini almaları ve 90 dakika boyunca takıma destek vermeleridir. Çünkü bu iş sadece maddiyatla olmaz. Takımın moral ve motivasyona da ihtiyacı var. Takım benim ve yönetimdeki arkadaşların malı değil. Bu takım Muş’un ve tüm vatandaşların takımıdır. Onun için herkes bunun bilincinde olsun ve stadyuma gelerek takıma destek versin” dedi.Toplantıya Başkan Cengiz’in yanı sıra As Başkan Murat Bozyel ile yönetim kurulu üyeleri Zal Rüstem Yamaç ve Halis Aytunç katıldı.