Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, ilçesini tarihi ve kültürel anlamda daha ön plana çıkarmak için önemli adımlar atmaya başladıklarını ifade etti.Aynı zamanda inşaat mühendisi olan Başkan Çelebi, gelişen Oltu’nun daha yaşanabilir bir ilçe haline gelebilmesi adına gereken tüm adımları atmak için var gücüyle çalışıyor. Başkan Çelebi, "Gelişmekte olan güzel ilçemizin her açıdan daha yaşanabilir bir yer olabilmesi için gerekli her projeyi hayata geçireceğiz. Oltu’daki tarihi eserlerin restorasyonlarını yaparak, ilçemizin kültür mirasını koruyacağız. Ayrıca, sosyal yaşam alanlarını çoğaltarak ilçemizde daha nezih bir yaşam sunmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.Oltu’nun geleceği için büyük bir vizyona sahip olduklarını belirten Başkan Çelebi, "İlçemizde gerçekleştireceğimiz projelerle Oltu, bölgesinde tercih edilen bir yer haline gelecektir. Her şey Oltu için," diyerek, ilçeye olan bağlılığını ve sorumluluğunu vurguladı.Başkan Çelebi’nin öncülüğünde atılacak adımlar, Oltu’nun hem tarihi hem de sosyal yapısını güçlendirecek ve ilçeyi bölgesinin parlayan yıldızı yapacak gibi görünüyor.