Ağrı’nın Patnos ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan şahsın bulunması için arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.Alınan bilgilere göre, Patnos ilçesine bağlı Özdemir köyünde yaşayan İlhan Peker, saat 05.00 sıralarında evden çıktı. Peker’e ulaşamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kayıp şahsı bulmak için kapsamlı bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Çalışmalar, hem havadan hem de karadan devam ederken, ekipler özellikle köy çevresindeki kırsal alanlarda çalışmalarını yoğunlanlaştırdı.