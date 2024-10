Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bitlis’in Ahlat ilçesinde TÜBİTAK Bilim ve Fizik Kampı’na katılan öğrencilerle bir araya geldi.Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Ahlat Gençlik Kampı’nda 3 gün sürecek olan TÜBİTAK Bilim Kampı’na Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum ve Van’dan katılan 82 öğrenci ile buluştu.Düzenlenen programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, “Biz Türkiye olarak herhangi bir ülke değiliz. Biz iddialı bir ülkeyiz, biz Alperen medeniyetinin temsilcisi olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi, hem 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti devleti için hem de tüm mazlum milletler için gönül coğrafyamız için çok önemli. İşte biz ne kadar güçlenirsek Bosna’daki zulümler olmaz. Doğu Türkistan’da, Gazze’deki, Filistin’deki zulümler olmaz. Biz dur diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi biz sadece kalbimizde buğuz ediyorduk. Şimdi çok şükür dilimizle zalime dur, zulme hayır diyoruz. İnşallah gün gelecek elimizde dur diyebilecek noktaya geleceğiz. Bu işte sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi gençlerimizi iyi yetişmesiyle olacak. Spor, sanat kültürel alanlardaki Türk kültürü, İslam kültürü bu alanda dünyada muazzam bir zenginlik gözler önüne seriyor. Bir alanda mutlaka kendinizi geliştirin. Bu sizi çok daha kıymetli bir noktaya taşır sizi daha zenginleştirir ve hayatınızı daha renkli hale getirir. Bunun için bunu da mutlaka önemsiyoruz. Eğitim sistemimizde gençlerimizin yetişmesinde bu da önemli. Biz gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Siz ne kadar başarılı olursanız olun. Eğer köklerinizden bir haberseniz ya da köklerinizle barışık değilseniz emin olun mutlu olma ihtimalimiz yok. Çünkü köksüz bir ağaç ne kadar güzel olursa olsun zaman içinde kurur. Kendini kötü edecek, kendini işte geliştirecek alan bulamazsınız. Hem de kendi ülkesine, çıktığı topraklara faydası olmaz. Dolayısıyla biz gençlerimizin bu manevi değerlere sahip çıkmasını o çerçevede yetişmesini yürekten istiyoruz. Hiçbir zaman bir kompleks içerisinde olmayın. Türk İslam medeniyeti dünyadaki en kıymetli medeniyetlerden birisidir. Dünyada güçlü olduğu zaman ilahi kelimatullah hareket etmiş ve her zaman mazlumun yanında olmuştur. Asla sökülmemiştir. Biz güçlü olduğumuz zaman haklı olan güçlü olur, gariban olan güçlü olur. Dolayısıyla biz gençlerimizi bu üç alanda en yüksekte yetişmesini çok arz ediyoruz. İşte bu gençlik kamplarında ziyadesiyle bu üç alana hizmet verebiliyor. Elbette eksikler vardır. Ama bu eksikler geliştirilecek. 1000 yıl öncede de bizimdir. 100 yıl öncede bizimdir. Eksiğiyle fazlasıyla 20 yıl öncemiz de bizimdir. Bugün de bizimdir. Biz büyük bir milletiz, büyük bir devletin devamıyız. Şu an ülkemiz, Devletimiz askeri uçak üretme aşamasına geldi. İHA’larla, SİHA’larla hem stratejik olarak hem de ekonomik olarak çok önemli bir noktaya ulaşıldı. Tabi ki eksiklerimiz var. Yerli otomobilimizi yaptık. Açık söyleyeyim. Bizim gençliğimizde bunu konuştuğumuzda biz kendimiz inanmıyorduk. Çok şükür. Bunlar gerçekleşti. Eksiklerimiz var. Onları da tamamlayacağız. Bizlerin tamamlayamadığını siz sevgili gençlerimiz tamamlayacak. Bu ülke mazlumlara umut olacak güce Allah’ın izniyle ulaşacak. Sizlere ve devletimizin büyüklerine güveniyoruz. Siz de lütfen hem kendinize güvenin hem de kendinizi sevin. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görelim ve daha çok çalışalım. Göreceksiniz bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak” dedi.Daha sonra konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, bu kamp alanlarının Türkiye’deki gençlere sonuna kadar açık olduğunu belirterek, “Bu sene sadece 300 bin gencimizi kamplarımızda misafir etmeyi planladık ve bugüne kadar da 200 bin genci misafir ettik. Bir taraftan yine bakanlığımıza ait gençlik merkezlerimiz var. Bu merkezlerimiz tamamen sizler için tasarlanmış.Üniversiteye gittiğiniz zaman üniversitelerdeki genç ofislerimiz var. KYK yurtlarımız var. Yani birçok imkanlar var. Buraların hepsi sizin için arkadaşlar yani bunları iyi bilin. Bizim amacımız şu 81 vilayetimizdeki bütün gençlerimiz doğudan batıdan kuzeyden güneyden her birine bu imkanların sonuna kadar sunmak ve bütün gençlerimizin bu imkanlardan istifade edip kendisini geliştirmesini sağlamak. Siz şu anda çok önemli bir kırılma noktasındasınız. Lise bitmek üzere ve üniversiteye geçiş yapacaksınız. Çok kıymetli zamanlar. Ne kadar kendinizi geliştirebilirseniz, ne kadar entelektüel bilgi, birikiminizi arttırabilirseniz, kendinizi dil anlamında, sosyal anlamda, sanatsal anlamda, iletişim anlamında kendinizi geliştirebilirseniz o kadar size bunlar geri gelecektir” diye konuştu.Yapılan konuşmaların ardından program soru cevap şeklinde devam etti.Ardından Bakan Yardımcısı Eminoğlu’na hediye takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesiyle birlikte program sona erdi. Gençlik buluşmasına Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ile Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir katıldı.