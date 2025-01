Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’da düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye’nin tarihindeki en büyük afetlerden birini yaşayan vatandaşların yaralarını sarmak için büyük bir inşa seferberliği başlatıldığını belirterek, "Bugün teslim ettiğimiz her bir konut, Türkiye Cumhuriyeti’nin milletine uzattığı şefkat elidir" dedi.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’da düzenlenen toplu açılış töreninde konuşmasında Türkiye’nin deprem bölgelerinde başlattığı büyük inşa seferberliğinin dünya çapında örnek teşkil ettiğini vurgularken, 2025 yılı sonuna kadar Malatya’da toplam 79 bin 420 konutun teslim edileceğini açıkladı. Bakan Kurum, konuşmasında 5 yıl önce Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremlerden sonra başlatılan büyük dönüşüm projelerini hatırlatarak, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini ve verilen sözlerin yerine getirildiğini söyledi.6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinin bir milletin görebileceği en büyük afetlerden biri olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “İlk günden bu yana tek bir an bile umutsuzluğa kapılmadık. Ellerimizi, kalplerimizi, milletimizle birleştirdik ve hiçbir ülkeye nasip olmayacak bir kararlılıkla asrın inşası seferberliğini başlattık. Dünyada hiçbir ülkenin başaramayacağı yeniden diriliş hikayesine dönüştü. Her diriliş hikayesi adanmış bir liderle oluyor, onun izinden gidecek bir kadroyla ve hayallerle başlıyor. Biz de Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle göreve başladığımız günden bu yana her hafta deprem bölgesindeyiz. Her hafta deprem bölgesindeki illerimizi ziyaret ediyor ve yaptığımız ziyaretlerin her birinde vatandaşımızla kucaklaşıyoruz. Malatya’nın ne sorunu var Hatay’ın, Kahramanmaraş’ın, Elazığ’ın ne sorunu var onları dinliyor ve mimarlarımızla mühendislerimizle işçi kardeşlerimize olan inancımızla sözümüzü sizlere veriyoruz” dedi.Türkiye’nin yaklaşık yarım milyon evin inşaatını başlatacak güce sahip olduğunu vurgulayan Kurum, “Bu öyle bir başarı ki bugün Türkiye dünya tarihine geçecek en fazla konut üretilen seferberliği gerçekleştiriyor” ifadelerine yer verdi.Bakan Kurum, 2025 yılı sonuna kadar Malatya’da 79 bin 420 konut ve iş yerinin tamamlanacağını ve teslim edileceğini açıklayarak, “İnşallah yıl bitmeden tüm yuvaları tamamlayacak ve 453 bin hak sahibi vatandaşımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı."Her konut, yeni bir dirilişin imzasıdır"Kurum, teslim edilen her bir konutun yalnızca bir bina olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin dirilişine atılan bir imza olduğunu belirtti. Bakan Kurum, "Bu yeni binalar, kendi küllerinden doğan bir milletin tarihe attığı yepyeni bir imzadır. Hep ne diyorduk, ’günü geldiğinde biz susacağız, eserlerimiz konuşacak’ işte 23 yıldır bu anlayışla çalışıyoruz" diye konuştu.“Biz ev inşa ediyoruz, onlar evcilik oynuyor”Bakan Kurum, konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi’ne de eleştirilerde bulunarak, deprem bölgesindeki mücadeleyi baltalamaya çalışanlara tepki gösterdi. “Bugün biz millet için ev inşa ederken, Cumhuriyet Halk Partisi evcilik oynamaya devam ediyor” diyen Kurum, CHP’nin verdiği sözleri tutmadığını söyledi.“Malatya’nın umudu olmaya devam edeceğiz”Bakan Kurum, Malatya’ya olan bağlılıklarını vurgulayarak, "Biz Malatyalı kardeşlerimizin umudu olmaya, yoldaşı olmaya, kardeşi olmaya devam edeceğiz" dedi. 2025 yılı sonuna kadar Malatya genelinde toplam 79 bin 420 konutun teslim edileceğini belirten Kurum, depremzedelere verdiği sözleri tutmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.Törenin sonunda Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "Bu başarının mimarı Cumhurbaşkanımızdır. Hep birlikte Malatyalı kardeşlerimizle, onun arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.