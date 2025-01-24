Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu’daki otel yangını sonrası hayatını kaybeden 78 kişi için başsağlığı dileyerek, yangının tüm yönleriyle araştırıldığını ve sorumluların yargıya hesap vereceğini açıkladı. Erdoğan, siyasetin acılı bir ortamda yapılmaması gerektiğini de vurgulayarak, "AK Parti grubumuz yangının tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların tespiti için hazırlamış olduğu araştırma önergesini dün Türkiye Büyük Millet meclisi başkanlığımıza sundu" dedi.Malatya’da partisinin kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya’da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 78 vatandaş için derin üzüntü içinde olduklarını belirtti. Erdoğan, yangının ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, soruşturmanın sürdüğünü ve sorumluların yargı önüne çıkarılacağını ifade etti.Erdoğan, Bolu’daki yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “Bolu Kartalkaya’da bir otelde çıkan yangında yitirdiğimiz canların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aralarında aile dostlarımızın evlatlarının ve torunlarının da olduğu 78 vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Çarşamba günü Bolu’da kardeşlerimizin bazılarının cenaze namazlarına iştirak ederek dualarla, Fatiha’larla son yolculuklarına uğurladık. Rabbim onları inşallah şehitlerle beraber haşr-ı cem eylesin diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına, sevenlerine ve tüm milletimize tekrar başsağlığı diliyorum.” dedi.Yangında yaralanan 51 kişiden 43’ünün taburcu olduğunu, kalan 8 kişinin tedavisinin ise farklı hastanelerde devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onlara da acil şifa dileklerimi buradan iletiyorum” ifadelerini kullandı.Devletin tüm imkanları seferber edildiErdoğan, gece saat 03:27’de başlayan yangının haberinin alınmasının ardından, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini aktardı. “Jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerimiz tarafından ilk müdahaleler süratle yapıldı. Çalışmalara 171 araç ve yaklaşık 550 personel iştirak etti” diyen Erdoğan, yangının tüm yönleriyle araştırıldığını ve sorumluların hesap vereceğini belirtti.Cumhurbaşkanı, facianın ardından Cumhuriyet savcıları ve baş müfettişlerin titiz bir şekilde soruşturma başlattığını ifade ederek “Soruşturma kapsamında işletme sahibi, otel çalışanları ve 3 belediye personelinin içinde bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştır. Bundan sonra da gereken neyse yapılacaktır” dedi. Erdoğan, olayın çok titiz ve çok boyutlu bir şekilde tahkikatının genişletileceğini belirterek, "AK Parti grubumuz yangının tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların tespiti için hazırlamış olduğu araştırma önergesini dün Türkiye Büyük Millet meclisi başkanlığımıza sundu" dedi.“Siyaset yapmak uygunsuzdur”Yangınla ilgili olarak siyaset yapılmasının doğru olmadığını belirten Erdoğan, “Hepimizi sarsan, hepimizi derinden yaralayan böyle üzüntü verici bir olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Yakınlarını, evlatlarını, sevdiklerini kaybetmiş vatandaşlarımızın acısı halen tazeyken birileriyle laf dalaşına girmek, her şeyden önce kederli ailelerimize hürmetsizlik olacaktır.” ifadelerini kullandı.Ana muhalefet partisi ve bazı aktörlerinin milletin acısına saygı göstermemelerini esefle karşıladığını belirten Erdoğan, “Bu olaylarla ilgili olarak buraya herhangi bir halel getirecek her türlü tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz. Ana muhalefetin kimi aktörlerinin milletin acısına saygı göstermek yerine 3 gündür pervasızca sağa sola saldırmalarını sadece esefle karşılıyoruz.” diye konuştu.