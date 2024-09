Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hamdolsun, şu ana kadar 101 bin 254 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu sayıyı inşallah, 200 bine çıkaracağız” dedi.Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Söğütlü Cami’nin temel atma törenine katıldı. Kentin sembol yapılarından Söğütlü Cami’nin temel atma töreninde konuşan Kurum, "Bir önceki ziyaretimizde Söğütlü Camimizi Emekliler Parkı’nda yeniden yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu mübarek Cuma gününde sözümüzü tutmanın; Söğütlü Cami’mizin temellerini atmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Ben bu vesileyle, Söğütlü Camimizi bu topraklara kazandıran, bu eserin ayakta kalması için emek veren herkesi rahmetle yad ediyorum. Camimizi yeniden inşa edecek olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüze kolaylıklar diliyorum. Hayırsever dostumuz, Sayın Bayram Kızılaslan beye çok teşekkür ediyor bu muhteşem eserin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum“ şeklinde konuştu.“Şu ana kadar 101 bin 254 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik”Türkiye’nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Anadolu’yu yurt tuttuğumuz o kutlu günün üzerinden tam bin yıl geçti. Millet olarak bu topraklardaki varlığımızı korumak için, çok büyük badirelerden geçtik. Eşi görülmemiş acılar yaşadık. Ardı arkası kesilmeyen onlarca afetle sarsıldık. Fakat 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerle, bu vatan toprakları üzerinde gördüğümüz en büyük yıkımı yaşadık. Saniyeler içinde binlerce canımızı yitirdik. Evlerimizi, ocaklarımızı, dükkânlarımızı kaybettik. Binlerce yıllık tarihi eserlerimiz, camilerimiz yerle bir oldu. Ama biz, yaşadığı her zorlukta daha da kenetlenen güçlü bir milletiz. Biz, her düştüğünde yeniden ayağa kalkan büyük bir devletiz. Tüm dünyanın hayret dolu bakışları arasında devlet-millet birlikteliği nedir, millet olma şuuru nedir herkese gösterdik. Hz. Mevlana diyor, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler karanlığın ardında nice güneşler vardır” Evet biz de, 85 milyon tek yürek olduk depremden etkilenen tüm illerimize koştuk; adeta milli bir seferberlik başlattık. Bugün 322 bin yuvamızı, bu şuurla inşa ediyoruz. Hamdolsun, şu ana kadar 101 bin 254 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Yılsonuna kadar bu sayıyı inşallah, 200 bine çıkaracağız” ifadelerini kullandı.“Burada olmayı sürdüreceğiz”Depremin izlerini silene kadar Malatya’da bulunmaya devam edeceklerini kaydeden Bakan Kurum, ”Göreve geldiğimiz 2 Temmuz’dan bu yana 11 ilimizde toplam 49 bin yeni konutun daha inşasına başladık. Yine aynı süre zarfında Malatya’mız da 11 bin 168 yeni konutun ihalesini yaptık, yapımını başlattık. Şu ana kadar 10 bin 679 ailemizi yeni evlerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Malatya’nın tüm ilçelerinde 79 bin yeni yuva ve işyerimizin bir an önce tamamlanması için tüm ekibimizle çalışıyoruz. Bir önceki ziyaretimizde Battalgazi ilçemizin Niyazi Mısri ve Turgut Temelli Caddelerinde saha çalışması yapmıştık. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirdik. Niyazi Mısri, İsmetiye, ve Kavaklıbağ’ı kapsayan Merkez 4 proje alanımızın sınırları artık kesinleşmiştir. Bu proje alanımızın 1. Etabında ihaleleri tamamladık. Diğer etaplarda da 1 ay içerisinde ihaleleri yapıp, inşa çalışmalarına başlayacağız. Malatya’mız için, hemşerilerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.“Sadece konut yapmıyor ecdat yadigarı eserlerimizi de ihya ediyoruz.”Deprem bölgesi illerde sürdürülen çalışmaların bütüncül bir şekilde ele alındığını ifade eden Bakan Kurum, ”Sadece yeni konutlar yapmıyoruz, ecdat yadigarı eserlerimizi de ihya ediyoruz. Malatya’nın göz bebeği Tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda tüm hızımızla çalışıyoruz. Çarşı Projemizde Şire Pazarı, Kuyumcular, Yüzüncü Yıl ve Bakırcılar Çarşılarıyla konut, ofis ve dükkanlarımızla Malatya’nın şanına yaraşır bir yaşam alanı kuruyoruz. Bu tarihi alanımızı Saray mahallesindeki konut, ofis ve dükkanlarla ve yeni yeşil alanlarımızla bütünleştiriyoruz. Hem Org. Hakkı Akoğuz Kışlası’nın bir kısmında hem de Eski Köy Garajı’nın bulunduğu yerde yeni konut ve işyerlerimize başlıyoruz. Her şeyi bitirdiğimizde Saray mahallesinden başlayıp İnönü ve Turgut Temelli Caddeleri ile Niyazi Mısri Çevreyolu arasına kadar devasa bir alanda Malatyamızın merkezini, en güzel şekilde genişletmiş olacağız. Sizlere söz veriyorum, ilk günkü aşkla daima milletin çağırdığı yerde olmaya sizin hemen yanı başınızda durmaya devam edeceğiz. Bizim hızımızdan rahatsız olanlara vatandaşımızla aramızdaki bağdan endişe duyanlara aldırmayacağız. Sizin geleceğiniz için, Malatya’nın çocukları için canla başla çalışacağız. Ve inşallah, 2025 yılı bittiğinde, Malatya’da ve tüm deprem bölgesinde afetin tüm izlerini, hep birlikte sileceğiz. Güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Bizim inancımız camilere göz bebeğimiz gibi bakmamızı, onları ihya etmemizi emrediyor. Ecdadımız, bu topraklarda kurdukları tüm şehirleri cami etrafında geliştirmiş; camileri, şehirlerin tam kalbine yerleştirmiştir. Biz de atalarımızdan aldığımız ilhamla; camilerimizin şehrin en göz alıcı noktalarında yer almasını istiyoruz. Söğütlü Camimizin projesinde de aynı hassasiyeti koruyoruz. Camimizi tamamladığımızda 4 minaresi, 24 metre çapında ana kubbesi, 5 yan kubbesiyle; Selçuklu ve Osmanlı mimarisini günümüz çizgileriyle bütünleştireceğiz. Birbirinden güzel süslemeleriyle, hat ve tezhipleriyle medeniyetimizin estetiğini burada yaşatacağız. Bu kutlu eserde 2 bin 705 kardeşimiz aynı anda saf tutacak. Minarelerinden yükselen ezan sesleri tıpkı fethin sembolü Ayasofya gibi kıyamete dek vatan semalarını süsleyecek. Söğütlü Camimizin yıkıldığı yeri de unutmayacağız. Orayı da yeşil alanı ve meydanıyla yapacak sizlere, Malatyalı hemşerilerimize armağan edeceğiz” dedi.“Yüzlerce yıldır dimdik ayakta duran 820 camimizi, yerle bir edildi”İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de yüzyıllardır ayakta duran 820 caminin yıkıldığını da belirten Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İsrail zulmünü insanlığın yüzüne yeniden haykırdığını belirterek, “Onlar bizim bu acıları görmezden gelmemizi beklediler. Ama biz Türk milletiyiz. Biz zulme karşı ne zaman sustuk ki şimdi susacağız. Susmadık, susmayacağız” diye konuştu.Yapılan konuşmaların ardından Söğütlü Cami’nin temeli atıldı.