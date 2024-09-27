Ahilik Haftası Türkiye’nin 81 ilinde olduğu gibi Tunceli’de de farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü organizasyonunda Tunceli Anadolu Lisesinde tecrübe konuşuyor ahiler öğrencilerle buluşuyor programı gerçekleştirildi.Programa, Tunceli Vali Yardımcıları Okan Yenidünya, Fikret Dağ, il protokolü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, 2024 yılı ilin Ahisi Düzgün Duman, kalfası Cem Biter, çırağı Baran Kudat ile meslek lisesi öğrencileri katılım sağladı. Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2024 yılı ahilik konulu kısa metrajlı film ile başlayan program, Munzur Üniversitesinden Doç. Dr. Mustafa Kızılkoca yönetiminde hazırlanan ahilikle ilgili tiyatro gösterisiyle devam etti.Tunceli’de ahilik geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına Meslek Lisesi öğrencileriyle 2024 yılında ödül almaya hak kazanan yılın ahisi Düzgün Duman, yılın kalfası Cem Biter ve yılın çırağı Baran Kudat’ın da bir araya getirdiklerini ifade eden Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal desteklerinden dolayı Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’na teşekkür etti.Programda bir konuşma yapan Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, ticarette ahlakın önemine değinirken, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice ise bir çok sektörde ara eleman sıkıntısı yaşandığını kaydetti.Yılın ahisi Düzgün Duman da ticarette önemli olanın para değil, bazı değerler olduğunu vurgularken yılın kalfası seçilen Cem Biter ise gençlere tavsiyelerde bulunarak kendilerine yol haritası çizmeleri gerektiğini hatırlattı. 2024 yılı kalfası Baran Kudat da henüz mesleğin başında olduğunu ifade ederek bu alanda kendisini geliştirmek istediğini belirtti.Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.