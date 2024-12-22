Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya’da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Hatice Akbaş ile birlikte söyleşiye katıldı.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi temaslarda bulunduğu Malatya’da, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar boks kategorisinde gümüş madalya kazanan Malatyalı milli sporcu Hatice Akbaş ile birlikte gençlerle söyleşi programına katıldı. Söyleşide milli boksör Hatice Akbaş’ın Los Angeles 2028’te düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalyaya ulaşmasını beklediklerini kaydeden Bakan Bak, Hatice Akbaş’ı tebrik ederek, gençlere de tavsiyelerde bulundu.Akbaş ise ilk katıldığı olimpiyat şampiyonasından madalya ile dönmüş olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, emeklerinin karşılığını almanın gururunu yaşadığını söyledi.