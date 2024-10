Erzincan’da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve On Üç Şubat Gençlik Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği bağımlılıkla mücadele seminerinde, tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığına karşı bilinçlendirme eğitimleri verildi.Erzincan’da bağımlılıkla mücadelede önemli bir adım atıldı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile Erzincan On Üç Şubat Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen seminerde, bağımlılıkla mücadeleye yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.Seminer, On Üç Şubat Gençlik Merkezi Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi. Erzincan Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından sunulan programda, gençlik merkezi personeli ve gençlere YEDAM’ın bağımlılık konusundaki çalışmaları anlatıldı. Eğitimde bağımlılık türleri ve çözüm yolları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.Sosyal Hizmet Uzmanı Hande Kaya tarafından verilen eğitimde tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıklarının nedenleri üzerinde duruldu. Kaya, bağımlılıktan kurtulma sürecinde izlenmesi gereken yolları ve bağımlılıkla mücadelede etkili tedavi yöntemlerini detaylı bir şekilde açıkladı. Eğitim, bağımlılık konusunda farkındalığı artırmayı ve toplumu bilinçlendirmeyi hedefledi.