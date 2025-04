Erzurum, 26-27 Nisan 2025 tarihlerinde Palandöken’de düzenlenen ve uluslararası düzeyde büyük yankı uyandıran Palandöken Ekonomi Forumuna ev sahipliği yaptı."Akıllı Dünyada Adil Bir Gelecek: Zeki Ekonomiler ve Küresel Eşitsizlik" ana temasıyla gerçekleşen forum, 30’dan fazla ülkeden gelen 1000’in üzerinde iş insanı, akademisyen, sivil toplum temsilcisi ve hükümet yetkilisini bir araya getirdi.Yedi oturumda (üçü özel) toplam 40 konuşmacının yer aldığı organizasyonu, ulusal ve uluslararası basından 100’ü aşkın gazeteci takip etti. Forumda; dijitalleşme, yapay zekâ, iklim değişikliği, yatırım fırsatları ve zeki ekonomiler gibi çağın en kritik konuları ele alındı.Rektör Hacımüftüoğlu’ndan Forum DeğerlendirmesiAçılış programı ve ikinci gün oturumlarına katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Palandöken Ekonomi Forumunun hem Erzurum’un uluslararası görünürlüğü hem de akademi-dünya etkileşimi açısından büyük bir kazanım olduğunu belirtti."Forumun taşıdığı vizyon, Atatürk Üniversitesi olarak bizlere de dijitalleşme, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yeni sorumluluklar yüklüyor. Zeki ekonomilere geçiş süreci, yalnızca iş dünyasını değil; üniversitelerin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı misyonlarını da yeniden şekillendiriyor. Bu bağlamda biz de üniversite olarak dijital yetkinlikleri artırmaya, yapay zekâ temelli projeleri desteklemeye ve öğrencilerimizi bu geleceğe hazırlamaya odaklandık" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Palandöken Ekonomi Forumunun içeriği kadar oluşturduğu sinerjinin de önemli olduğunu belirterek: "Burada kurulan iş birlikleri, sadece ekonomik değil; aynı zamanda kültürel ve akademik ortaklıklar için de verimli bir zemin oluşturdu" dedi.Prof Dr. Adil Mardinoğlu: "Yapay Zeka, Sağlık Sektöründe Devrim Yaşatacak"Palandöken Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen "Accelerating The Future: Industry and Services Transformed by Artificial Intelligence" başlıklı oturumda, sağlık ve yapay zekâ kesişiminde önemli bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, geleceğin sağlık sektörüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Türkiye Sağlık Enstitüleri Eski Başkanı, King’s College London Akademisyeni ve 100. Yıl TÜBİTAK Özel Ödülünün sahibi olan Mardinoğlu, "Artificial Intelligence in the Future of Healthcare Sector" başlıklı konuşmasında, yapay zekâ teknolojilerinin sağlık alanında teşhisten tedaviye, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinden ilaç geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede köklü değişimlere yol açacağını vurguladı.Yapay zekânın sunduğu büyük veri analizi ve makine öğrenmesi gibi imkânların, hastalıkların erken teşhisinde ve bireye özel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynadığını belirten Mardinoğlu, "Sağlıkta daha adil, erişilebilir ve etkili bir sistemin inşası için yapay zekânın sunduğu fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Destan Bezmen, Andreas Schleicher ve Tariq Qureishy gibi önemli konuşmacıların da yer aldığı ve Andrea Sanke’nin moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, Mardinoğlu’nun yapay zekânın sağlık hizmetleri üzerindeki dönüştürücü etkisine dair öngörüleri büyük ilgi gördü.Qureishy’den Ezber Bozan Sunum: "Gelecek Geldi Ama Eşit Dağılmadı"Forumun ikinci günü en çok ilgi gören oturumlarından biri, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Xponential Group’un Kurucu CEO’su Tariq Qureishy’nin katıldığı "Geleceği Hızlandırmak: Yapay Zekânın Dönüştürdüğü Endüstri ve Hizmetler" başlıklı oturum oldu.Palandöken Ekonomi Forumu’nun ikinci günü, uluslararası vizyoner konuşmacı Tariq Qureishy’nin etkileyici sunumuna sahne oldu. Xponential Group Kurucusu ve CEO’su olan Qureishy: "Geleceği Hızlandırmak: Yapay Zekânın Dönüştürdüğü Endüstri ve Hizmetler" başlıklı özel oturumda yaptığı konuşmada, yapay zekâ, dijital dönüşüm ve etik değerler üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sunumuna, "Geleceğin büyük bir kısmı aslında zaten gerçekleşti, sadece eşit dağılmadı" sözleriyle başlayan Qureishy, dijitalleşme sürecinin toplumlar arasında yeni eşitsizlikler oluşturabileceğine dikkat çekerek geleceğin yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda zihinsel ve toplumsal bir dönüşüm gerektirdiğini vurguladı."10 Kat Hızlı Bir Dünyaya Hazır Mıyız?"Moderatörün "10 kat hızlı bir dünyaya hazır mıyız?" sorusuna verdiği: "Çoğumuz buna hazır değiliz çünkü beynimiz lineer düşünmeye alışkın" cevabı salonda yankı bulan Qureishy, katılımcılara kendi "süper güçlerini" geliştirip geliştirmediklerini sorarken, yalnızca bir kişinin el kaldırmasını "samimi ama çarpıcı bir gerçek" olarak yorumladı. İş dünyasında yaşanan dönüşüme dair, "Artık teknolojiyle iş yapan bir dünyadan, yapay zekâyla iş yapan bir dünyaya geçiyoruz" diyen Qureishy, bu geçişin sadece üretimi değil, düşünce biçimlerini de yeniden şekillendireceğini ifade etti."Yapay Zekâ, Bir Kitle İmha Silahına Dönüşebilir"Geleceğin şekillenmesinde en kritik unsurun "güven" olduğunu belirten Qureishy, "Eğer bilgiye, veriye ve birbirimize güvenmezsek, yapay zekâ bir kitle imha silahına dönüşebilir. Teknoloji kadar sevgi, empati ve insanlık da bu geleceğin temel taşı olmalı" dedi."Güven, Geleceğin Temelidir"Sunumunun sonunda etik değerlere dikkat çeken Qureishy, yapay zekâ temelli dönüşümün başarısı için toplumsal güvenin inşa edilmesinin şart olduğunu belirtti. "Geleceğimizi şekillendirecek en önemli şey güven olacak" diyen Qureishy, teknolojik gelişmelerin ancak sevgi, empati ve insanlıkla birlikte yürütülürse yaşanabilir bir dünya inşa edilebileceğini vurguladı.Rektör Hacımüftüoğlu’ndan Qureishy Yorumu: "Geleceğe Uyumlanmak Kadar, Ona Yön Vermek de Artık Bir Zorunluluktur"Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Palandöken Ekonomi Forumu’nun ikinci gününde dinleyicileri derinden etkileyen Tariq Qureishy sunumunu değerlendirerek, konuşmanın üniversiteler ve akademik camia açısından taşıdığı öneme dikkat çekti."Qureishy, sadece bir gelecek vizyonu sunmakla kalmadı; aynı zamanda bu geleceğe nasıl hazırlanılması gerektiğiyle ilgili çok kıymetli bir farkındalık oluşturdu" diyen Rektör Hacımüftüoğlu, özellikle doğrusal düşünme alışkanlığının yerini üstel düşünceye bırakması gerektiği yönündeki tespitin, yükseköğretim kurumları için önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtti."Biz üniversiteler olarak yalnızca bilgi üreten değil; aynı zamanda bu bilgiyle dönüşen ve dönüştüren kurumlar olmalıyız" diyen Hacımüftüoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Qureishy’nin sunumu, teknolojik ilerlemenin sadece teknik değil, aynı zamanda etik, sosyal ve zihinsel boyutları olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Üniversiteler, işte tam bu çok katmanlı dönüşümde öncü rol oynamalıdır. Öğrencilerimizi yalnızca mevcut ihtiyaçlara değil, öngörülemeyen gelecek senaryolarına da hazırlamalıyız."Rektör Hacımüftüoğlu ayrıca, Qureishy’nin "geleceğin temeli güven olmalı" vurgusunu özellikle önemli bulduğunu belirterek şunları kaydetti: "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, güven duygusu olmadan sürdürülebilir bir toplumsal yapı inşa etmek mümkün değildir. Bu nedenle eğitimde şeffaflık, bilgi güvenliği, dijital etik gibi kavramlar artık üniversite gündemimizin merkezinde yer almalıdır."Sunumun ardından birçok öğrenci ve akademisyenin Qureishy’nin ifadelerinden ilham aldığını gözlemlediğini de paylaşan Hacımüftüoğlu: "Geleceğe uyum sağlamak kadar, ona yön vermek de bizim görevimiz. Atatürk Üniversitesi olarak biz bu sorumluluğun farkındayız ve çalışmalarımızı bu vizyon doğrultusunda sürdüreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.