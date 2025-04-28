Van’ın 5 yıldızlı oteli Elite World Van Otel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocuklara yönelik Cupcake Workshop düzenledi.Elite World Van Otel tarafından düzenlenen Cupcake Workshop’ta çocuklar, eğlenceli bir gün geçirdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte çocukların yeteneklerini sergilediğini ifade ederek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocuklarımıza özel olarak düzenlediğimiz Cupcake Workshop etkinliği büyük bir coşku ve mutluluk içinde gerçekleşti. Minik şeflerimiz, alanında uzman şeflerimizin rehberliğinde kendi cupcake’lerini hazırlayıp süsleyerek hem yeteneklerini konuşturdu hem de keyif dolu anlar yaşadı. Renkli süslemeler, birbirinden lezzetli cupcake’ler ve çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk ifadesi, bu anlamlı günü daha da güzelleştirdi" dedi.23 Nisan’ın ruhuna uygun olarak düzenlenen etkinlikle çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarına vurgu yapan Aksoy, "Çocuklarımızın el becerilerini, hayal gücünü ve özgüvenlerini desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlik, ailelerimizin de yoğun ilgisiyle daha da anlam kazandı. Bu özel günde bizlerle birlikte olan tüm çocuklarımıza, değerli ailelerine ve emeği geçen ekibimize teşekkür ediyor; çocuklarımızın bayramını bir kez daha en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerini kullandı.