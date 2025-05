Ulusal ve uluslararası patent başarılarıyla dikkat çeken Atatürk Üniversitesi, Türkiye’nin en yenilikçi yükseköğretim kurumları arasında öne çıktı.Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin 2024 yılı patent performanslarının analiz edildiği "Patent Şampiyonu Üniversiteler" sıralamasında Atatürk Üniversitesi, dikkat çekici bir başarı elde etti.Üniversiteler bazında Türkiye (TR), Avrupa (EP), ABD (US) ve uluslararası (PCT) patent başvuruları ile tescil sayıları dikkate alınarak hazırlanan Top 20 listelerinde Atatürk Üniversitesi, farklı kategorilerde güçlü bir konumda yer aldı. Sıralamalar, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yayımlanan veya tescil edilen patent sayılarına göre oluşturuldu.Uluslararası (PCT) Patent Başvuruları2024 yılı uluslararası (PCT) patent başvurularında ise 52 başvuru ile 1. sıraya yerleşen Atatürk Üniversitesi, bu alanda büyük bir sıçrama yaptı. Üniversite, genel toplamda 144 PCT başvurusuyla 2. sırada yer alarak uluslararası platformda da iddiasını sürdürdü.Türkiye (TR) Patent Başvuruları ve TescilleriAtatürk Üniversitesi, 2024 yılı Türkiye (TR) patent başvurularında 105 başvuru ile 4. sırada yer aldı. 2024 yılında tescil edilen patentlerde ise 15 patent ile 9. sıraya yerleşti. Bu sonuçlar, üniversitenin yenilikçi çalışmalarını koruma altına alma konusundaki kararlılığını ortaya koydu.Avrupa (EP) Patent Başvuruları ve TescilleriAvrupa Patent (EP) tarafından tescil edilen patentlerde ise 3 patent ile 12. sıraya yerleşti. Bu kategori, üniversitenin uluslararası alanda da rekabet gücünü göstermesi açısından önem taşıyor.ABD (US) Patent Başvuruları ve TescilleriABD (US) patenti tescil edilen üniversiteler sıralamasında 2024 yılında tescil edilen patentlerde 3 patent ile 4. sıraya adını yazdırdı. ABD (US) patenti genel sıralamasında 19 başvuru ile 10. sırada, 5 tescille genel tescil sıralamasında 12. sırada yerini aldı. ABD pazarındaki bu başarı, Atatürk Üniversitesinin küresel ölçekteki etkisini gözler önüne serdi.Genel Sıralama (Toplam Patent Başvuruları)Türkiye geneli toplam patent başvurularında (TR) ise Atatürk Üniversitesi, 325 başvuru ile 5. sıraya Türkiye geneli toplam tescil sıralamasında 39 tescil ile 17. sıraya yerleşti. Bu sonuç, üniversiteyi Türkiye’nin en yenilikçi eğitim kurumlarından biri olarak öne çıkardı.Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu Sonuçlar, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Alanındaki Kararlılığımızı ve Gücünümüzü Bir Kez Daha Ortaya Koymuştur"Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sıralamalara ilişkin yaptığı açıklamada, elde edilen başarının üniversite için gurur verici olduğunu vurguladı. Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu sonuçlar, Atatürk Üniversitesinin bilimsel araştırma ve inovasyon alanındaki kararlılığını ve gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Akademisyenlerimiz ve araştırmacılarımız, ülkemizin ve dünyanın ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler üretmek için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Özellikle uluslararası (PCT) patent başvurularında 1. sıraya yerleşmemiz, küresel ölçekte rekabet gücümüzün bir göstergesidir" dedi.Rektör Hacımüftüoğlu, tescil edilen patent sayılarında da artış hedeflediklerini belirterek: "Başvuru sayılarımız oldukça yüksek, ancak tescil süreçlerinde daha fazla başarı elde etmek için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz Fikri Mülkiyet Hakları Koordinatörlüğü bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Akademisyenlerimizi patent başvurusu ve tescil süreçlerinde desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Hacımüftüoğlu, ayrıca üniversite bünyesinde yürütülen projelerin çeşitliliğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Tıp, mühendislik, tarım ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda yürütülen projelerimiz, patent portföyümüzü zenginleştiriyor. Önümüzdeki yıllarda bu başarımızı daha da ileriye taşıyarak Türkiye’nin inovasyon ekosistemine katkılarımızı artıracağız."Atatürk Üniversitesi, Patent Sayılarını Artırarak Türkiye ve Uluslararası Alanda Lider Konuma Yükselmeyi HedefliyorAtatürk Üniversitesi, patent sayılarını artırarak Türkiye ve uluslararası alanda lider konuma yükselmeyi hedefliyor. Üniversite yönetimi, akademisyenlerin ve öğrencilerin inovasyon kapasitesini artırmak için yeni teşvik programları ve iş birliği projeleri üzerinde çalıştığını duyurdu. Ayrıca, sanayi ile iş birliğini güçlendirmek ve patentlerin ticarileşmesini hızlandırmak için yeni adımlar atılacağı belirtildi.Atatürk Üniversitesinin bu başarısı hem Erzurum hem de Türkiye genelinde büyük bir memnuniyetle karşılandı. Üniversitenin yenilikçi projelerle adından söz ettirmeye devam etmesi bekleniyor.