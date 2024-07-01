Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında şimdiye kadar birçok üniversite ile iş birliği protokolleri imzalayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yakın zamanda gerçekleştirdiği Azerbaycan, Polonya ve Litvanya ziyaretlerine bir yenisini daha ekleyerek Irak’a akademik bir ziyaret düzenledi.Dört gün sürecek bu ziyaret kapsamında Prof. Dr. Çomaklı ile beraberindeki heyet, Irak’taki çeşitli üniversitelerle iş birliği görüşmeleri yapacak. İlk olarak Anbar Üniversitesi ile başlayan bu görüşmeler, hem akademik hem de kültürel alanda ülkeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.Anbar Üniversitesi ile İş Birliği GörüşmeleriZiyaretin ilk durağı olan Anbar Üniversitesi, Irak’ın en köklü ve prestijli eğitim kurumlarından biri olarak biliniyor. Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anbar Üniversitesi rektörü ve akademik kadrosuyla bir araya gelerek, iki üniversite arasında öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri ve çeşitli akademik etkinlikleri kapsayan iş birliği protokolü imzaladı. Bu iş birliği sayesinde, hem Türk hem de Iraklı öğrenciler ve akademisyenler için yeni fırsatlar oluşturulması hedefleniyor.Diğer Üniversitelerle Planlanan GörüşmelerProf. Dr. Çomaklı’nın Irak ziyareti sadece Anbar Üniversitesi ile sınırlı kalmayacak. Ziyaretin ilerleyen günlerinde, Irak’ın önde gelen üniversiteleri ile de iş birliği görüşmeleri yapılacak. Bu görüşmelerde, çeşitli alanlarda ortak çalışma ve projelerin hayata geçirilmesi, bilimsel yayınların paylaşılması ve ortak seminerlerin düzenlenmesi gibi konular ele alınarak mutabakata varılan konularda yine iş birliği protokolleri imzalanacak.Akademik ve Kültürel İlişkilerin Güçlendirilmesi HedefleniyorProf. Dr. Ömer Çomaklı’nın bu ziyareti, sadece akademik iş birliğini değil, aynı zamanda kültürel bağların da güçlendirilmesini hedefliyor. Türkiye ve Irak arasındaki kültürel ve eğitim alanındaki ilişkilerin gelişmesi, her iki ülkenin de toplumsal ve bilimsel ilerlemesine katkı sağlayacak. Bu bağlamda, Prof. Dr. Çomaklı’nın ziyaret programında çeşitli kültürel etkinlikler ve sosyal programlar da yer alıyor.Ziyaretin Önemi ve BeklentilerAtatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın Irak ziyareti, hem Türkiye’nin hem de Irak’ın yükseköğretim alanındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Bu tür ziyaretler, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin pekiştirilmesine ve yeni akademik projelerin hayata geçirilmesine vesile oluyor. Ayrıca, bu tür akademik iş birlikleri, öğrencilerin ve akademisyenlerin uluslararası deneyimler kazanmalarına olanak tanıyor.Amaç, İki Ülkenin Akademik Potansiyelini En Üst Düzeye ÇıkarmakKonuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Rektör Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi olarak, uluslararası iş birliğine ve küresel akademik ağların güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda, Irak’a gerçekleştirdiğimiz ziyaret, sadece üniversitemiz için değil, aynı zamanda Türkiye ve Irak arasındaki eğitim ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım oldu. Ziyaretimizin ilk durağı olan Anbar Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, iki ülkenin akademik dünyaları arasındaki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak somut adımlar atmamıza olanak sağladı. Anbar Üniversitesi’nin rektörü ve değerli akademik kadrosu ile öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri ve bilimsel etkinlikler gibi konularda verimli görüşmeler gerçekleştirdik” diye konuştu.Ziyaret sırasında, Irak’ın diğer saygın üniversiteleri ile de iş birliği olanaklarını değerlendireceklerini aktaran Rektör Çomaklı: “Irak’ın önde gelen üniversiteleri ile yapacağımız görüşmelerin de benzer şekilde olumlu ve yapıcı geçeceğine inanıyorum. Amacımız, her iki ülkenin de akademik potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve öğrencilerimize uluslararası deneyimler kazandırmaktır” ifadelerini kullandı.