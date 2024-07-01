DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için Ağrı’da uygulama sınavı heyecanla gerçekleştirildi.İlk aşamayı başarıyla geçen 91 ortaokul ve 60 lise öğrencisi olmak üzere toplam 151 öğrenci, Ağrı Gençlik Merkezi’nde düzenlenen sınavda ter döktü. "Uzay Kapsülü" temasıyla gerçekleştirilen sınavda öğrenciler, kendilerine verilen malzeme kitleri ile özgün fikirler ortaya koyarak projelerini hayata geçirdiler. Öğleden önce lise, öğleden sonra ise ortaokul öğrencilerinin yarıştığı sınavda, öğrenciler teknik bilgilerinin yanı sıra proje sunumlarında kendini ifade etme, özgün düşünme, yenilik katma ve konuyla ilgili bilgi sahibi olma gibi beceriler de değerlendirildi. Sınavı başarıyla tamamlayan 100 öğrenci, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde eğitim almaya hak kazanacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Şükrü Fatih Nurdağlı ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Ebru Duru sınavın yapıldığı Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Gençlere başarı dileklerini ileten İl Müdürü Çelebi, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Burada büyük bir işbirliği var. Gençlerimizi her alanda olduğu gibi teknolojiyi üretme noktasında da desteklemeye devam edeceğiz. Hedefimiz onları teknolojinin öncüleri haline getirmek." dedi.