Anaokulundan liseye kadar olan eğitim köprüsüne kreş departmanını da ekleyen Atatürk Üniversitesi, bu sayede minik öğrencilerin üniversite ile daha genç yaşta tanışmalarına vesile olacak.Üniversite bünyesinde açılacak olan Ata Kreş, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın son kontrollerini gerçekleştirmesiyle açılışa hazır hale geldi. Kreşin yakın bir zamanda hizmete girmesi planlanıyor.Çocukların Çok Yönlü Gelişimleri SağlanacakRektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Keskin, Prof. Dr. Mustafa Sözbilir ve Prof. Dr. Hüseyin Özer’in de eşlik ettiği ziyarette yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunan Özel Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle; Ata Kreşin modern eğitim anlayışını benimseyerek, çocukların erken yaşta kaliteli eğitim almasını hedeflediğini söyledi.Kreşin, 0-6 yaş arası çocuklara hizmet verecek şekilde tasarlandığını aktaran Karagülle: “Fiziksel ortamından eğitim materyallerine kadar her detay, çocukların gelişimlerini destekleyecek şekilde düzenlendi. Kreş binası; güvenlik, hijyen ve çocukların rahatlığı ön planda tutularak tasarlandı. Uzman eğitim kadrosu ile çocukların zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerini destekleyen çeşitli programlar sunacak olan kreşimiz, erken çocukluk eğitimi alanında deneyimli öğretmenler, her çocuğun bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak eğitim verecekler. Kreşte sanat, müzik, spor, yabancı dil gibi alanlarda çeşitli etkinlikler düzenlenerek çocukların çok yönlü gelişimleri sağlanacak” dedi.Rektör Çomaklı: “Eğitimin Her Kademesinde Kaliteli Hizmet Sunmayı Hedefliyoruz”Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ata Kreşin açılışı ile ilgili yaptığı değerlendirmede: “Atatürk Üniversitesi olarak, eğitimin her kademesinde kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Ata Kreş, bu hedefimizin bir parçası olarak çocuklarımıza en iyi eğitimi vermeyi amaçlıyor. Kreşimizin açılışını heyecanla bekliyoruz ve ailelerimizin çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet edebileceği bir ortam hazırladık” diye konuştu.Rektör Çomaklı, kreş binasında yaptığı son kontrollerin ardından: “Ata Kreş, modern eğitim anlayışı ve donanımı ile bölgedeki en iyi kreşlerden biri olmaya aday. Çocuklarımızın burada mutlu ve sağlıklı bir şekilde eğitim almaları için tüm detayları düşündük. Yakında kapılarımızı açacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.Kayıtlar BaşladıAtatürk Üniversitesi’nin yeni eğitim yuvası Ata Kreş, çocukların gelişimine katkı sağlamak ve ailelere destek olmak amacıyla çok yakında hizmet vermeye başlayacak. Eğitim alanında yenilikçi ve çağdaş yaklaşımlarıyla öne çıkan üniversite, Ata Kreş ile çocukların eğitimine verdiği önemi bir kez daha göstermiş oluyor.Ata Kreşin açılışı ile birlikte kayıtlar da başlamış bulunuyor. Kayıt yaptırmak isteyen aileler, Atatürk Üniversitesi web sitesinden veya kreş binasından detaylı bilgi alabilirler. Kreş yönetimi, çocukların en iyi şartlarda eğitim almaları için tüm hazırlıkları tamamlamış durumda.