Elazığ Belediyesi, toplumsal yaşamı olumsuz etkileyen sivrisinek larvalarına karşı sulak alanlarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.Vatandaşların sağlığını, mutluluğunu ve huzurunu ön planda tutarak kentte yaşam kalitesini yükseltme anlayışıyla hareket eden Elazığ Belediyesi, mesire alanlarının bulunduğu bölgelerdeki sulak alanlarda da vatandaşların daha konforlu vakit geçirebilmeleri amacıyla ilaçlama çalışmalarına yoğunluk verdi. Halk sağlığının korunması amacıyla yıl boyunca kent genelinde haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiren Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisineklerin üremelerinin önüne geçilebilmesi için Cip baraj gölünde biyolojik larvasit çalışması gerçekleştiriyor. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden sivrisineklerle mücadele kapsamında deneyimli ekipler, gerekli alet ve ekipmanlar ile çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Elazığ Belediyesi tarafından belirli bir takvim içerisinde biyolojik larvasit çalışması düzenli periyotlarla sürdürülecek.