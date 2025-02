Malatya’da, 6 Şubat depremlerinin ilk dakikalarından itibaren enkaz altındaki hayatları kurtarmak için seferber olan itfaiyecilerin fedakar mücadelesi 2 yıl sonra da hafızalarda taptaze.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin üzerinden iki yıl geçti. Türkiye’yi derinden sarsan felaketin en fazla yıkıma neden olduğu illerden biri olan Malatya’da o gecenin kahramanları arasında yer alan itfaiye ekipleri, yaşadıkları anları unutamıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, depremin ilk anlarından itibaren sahaya koşarak enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Onlarca insanı sağ olarak çıkarmayı başaran ekipler, yaşadıkları zorlukları ve o anki duygularını anlattı.Enkaz altındaki insanları kurtarmak için mücadele verdilerDepremin ardından büyük bir kaos yaşanırken, itfaiye ekipleri kendi ailelerini güvenli bir yere bırakıp görevlerinin başına geçti. Kimi çocuğunu arabada bırakmak zorunda kaldı, kimi ailesini dışarıda emanet ederek enkaz altındaki insanları kurtarmak için mücadele verdi. Karlı ve soğuk bir sabaha uyanan itfaiyeciler, yardıma koşan ilk ekiplerden oldu.Geçen 22 yıla rağmen itfaiye ekipleri o gece yaşananları unutamıyorDepremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, itfaiye ekipleri o gece yaşananları unutamıyor. Enkazdan çıkarılan her can, onlara umut olurken, kayıpların acısı da yüreklerinde derin izler bıraktı. O gece yaşananları anlatan itfaiyeciler, böyle büyük bir felaketin bir daha yaşanmaması için depreme karşı alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını vurguladı."8 kişiyi kurtardık, 4 kişilik aileyi kurtarırken ikinci depreme yakalandık"Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Mehmet Akif Kazancı, depreme evde yakalandığını sonrasında ise hiçbir emir beklemeden hemen enkaz başına koştuklarını söyledi. Enkaza geldiklerinde vatandaşların yardım çığlıkları karşısında hemen arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını söyleyen Kazancı, "8 kişiyi kurtardık ilk etapta. Yine 4 kişilik bir aileyi kurtarırken ikinci depreme yakalandık. O an bir can pazarı yaşandı adeta, daha sonraki süreçte çok acı görüntülere şahit olduk. Bizim için de enkazda kalanlar için de zorlu bir süreçti" ifadelerine yer verdi.Enkazdan çıkardığı bir kız çocuğunun akrabalarının aylar sonra kendisine gelerek teşekkür ettiğini de belirten Kazancı, çalışmalarının manevi karşılığını da görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.Çocuklarını kitlenen trafikte araçta bırakarak göreve koştuBir diğer itfaiye personeli Mustafa Akbal da o gece evde depreme yakalandığını ve sonrasında hemen çocuklarını kitlenen trafikte araçta bırakarak göreve koştuğunu belirtti. Göreve gelen her arkadaşının en yakın enkaz bölgesine gittiğini belirten Akbal, "Çok büyük bir afetti. Enkazda aramalara başladık. Bir anne ölmüştü, baba ve erkek çocuk sağdı kurtardık. Kız çocuğuna da ulaştık ama o enkazdan çıkmak istemiyordu bir türlü. Sanırım orayı daha güvenli buluyordu, annesinin yanından ayrılmıyordu. Bu bizleri çok duygulandırdı. Rabbim böyle acılar yaşatmasın bir daha" diye konuştu."Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın"İtfaiye personellerinden Seyfullah Soylu da kendi ailesini o zor şartlarda bırakmak zorunda kaldığını ve insanları kurtarmak için sahaya çıktığını anlatarak, "Çok kısa bir sürede enkazda arama kurtarma çalışmasına başladık. İkinci büyük depremde de ben enkaz altındaydım, açtığımız galeri de sarsıntı sonrası güvenli şekilde dışarı çıktı. Binaların yıkıldığına şahit olduk. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" şeklinde konuştu."5 kişiyi çıkardık, bu sırada ikinci büyük deprem yaşandı"İtfaiye Amiri Kenan Özcan da diğer arkadaşları gibi hemen enkaz başına koştuklarını ifade ederek, "Tevfik Temelli Caddesinde bir enkaza geldik. Burada 20 kişinin bulunduğunu öğrendik. Çalışmalara başladık 5 kişiyi çıkardık. Bu sırada ikinci büyük deprem yaşandı" dedi.Enkazda asla unutamayacakları anlara da şahit oldularİtfaiye olarak evlerinde mahsur kalan yaşlılar, hastalar, engellileri de kurtardıklarını ifade eden Özcan, enkazda asla unutamayacakları anlara da şahit olduklarını söyledi. Baba ve oğlunun birbirine sarılı olarak hayatlarını kaybettiklerini belirten Özcan, "Rabbim böylesine büyük acıları bize yaşatmasın bir daha" ifadelerine yer verdi."Bir an kendi işimi bir an da ailemi düşündüm"İtfaiye personeli Süleyman Şahin ise depreme evde yakalandığını ve sonrasında ailesini bırakıp hemen göreve geldiğini belirterek, arama kurtarma çalışmalarında canlı birçok vatandaşı çıkardıklarını söyledi. İkinci büyük depremde enkazdan son anda çıkıp kurtulduklarını belirten Şahin, aynı sırada evlerinin de yıkıldığını söyleyerek, "Bir an kendi işimi bir an da ailemi düşündüm. Bir enkazda ise anne ve kızının birlikte hayatını kaybettiğine şahit oldum çok duygulandım" diye konuştu.