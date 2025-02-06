Erzurum’da 2024 yılında 18 bin 461 işyerine denetim yapıldı.Gıda kontrol hizmetleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na dayanılarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde, Erzurum’da 77 personel tarafından yürütülüyor. 2024 yılı içerisinde; 720 adet gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işyeri, 4 bin 933 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri, 289 adet yem işletmesi ve diğer işletmelerle birlikte toplam 6 bin 104 gıda ve yem işletmesine toplamda 18 bin 461 denetim gerçekleştirildi.Ayrıca, 2024 yılı Gıda Numune Alma Planları, ihbar/şikayet ve şüphe üzerine 446 numune alınmış, 520 adet Alo 174 Gıda Hattı başvurusu takip edildi.Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında, 2024 yılı içerisinde 823 işletmeye kayıt belgesi, 21 işletmeye onay/şartlı onay belgesi verildi. Bu kapsamda, 7-11 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen kontrol görevlisi kursu ile Erzurum’da gıda kontrol görevlisi sayısı 66’dan 105’e yükseltildi.Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Denetimler, ilimizde gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla aralıksız devam etmektedir" denildi. Bu arada Erzurum Vali Mustafa Çiftçi, gıda denetim ve kontrol hizmetlerindeki başarılı çalışmaları nedeniyle 24 gıda denetim görevlisine başarı belgesi takdim etti.