Arpaçay’da Kaymakam Muhammed Burak Akköz Başkanlığı’nda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı hazırlık çalışmaları asayiş, trafik tedbirleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.Arpaçay Kaymakamlığı’nda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli İlçe Jandarma Komutan Vekili ve Emniyet Amiri, Eğitim Müdürü, okul müdürleri temsilcileri katıldı.Toplantıda eğitimde kaliteyi artırmak ve öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sağlamak adına yapılan hazırlıkların değerlendirildi. Toplantıda ayrıca eğitim materyalleri, öğretmen eğitimi, okul bakım ve onarımları gibi konular da ele alındı.Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, başkanlığında düzenlenen toplantıda, öğrenci başarılarını artırmak için yapılacak çalışmalar ve yeni eğitim programları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Eğitimde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.