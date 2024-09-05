Kars’ta, tedavi süreçleri tamamlanan leylekler, doğaya yeniden kazandırıldı.Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından yaralı ve güçten düşmüş bir şekilde bulunarak getirildikleri Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan 2 leyleğin tedavisi tamamlandı.Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından, leyleklerin sağlıklı bir şekilde doğaya uyum sağlayabilecekleri gözlemlendi.Bunun üzerine DKMP ekiplerince alınan 2 leylek getirildikleri bölgede yeniden doğaya bırakıldı. Leylek bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.