Gece hava sıcaklığının eksi 18 derece olarak ölçüldüğü Ardahan’da, sabah saatlerinde sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar araçlar donmasın diye gece nöbet tutuyor.Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Ardahan’da, günlük yaşam olumsuz etkileniyor. Kentte akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava gündüz saatlerinde de etkisini sürdürünce hayat durma noktasına geldi. Soğuk havadan etkilenen vatandaşlar, sadece soğukla mücadele ediyor. Bölgede birçok araç sahibinin, gece saatlerinde kısa süreliğine araçlarının donmaması için yaklaşık yarım saat boyunca çalıştırıyor. Bazı vatandaşlar ise araçlarına battaniye örterek koruyor.Suat Kaya, ’’Havalar çok soğuk. Şu anda aracımız eksi 22 dereceyi gösteriyor. Araçlarımızın donmaması için gece nöbet tutarak araçlarımızı belli aralıklarla çalıştırıyoruz. Şu anda Ardahan’da sadece soğuk ve kuru ayaz hakim’’ dedi.Kentte soğuk hava nedeniyle ev, işyeri ve arabaların camları da buz tuttu. Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 19,9, Göle’de 24,5, Hanak 20, Damal 17,4, Çıldır 18,9 ve Posof’ta 12 derece olarak kaydedildi.