Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan ve şiddetli soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Nazik Gölü’nün görüntüsü buzulları aratmadı.Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü, etkili soğuklar sonucu don tuttu. Yüzeyi tamamen buzla kaplanan göl, adeta kutupları andıran görüntüsüyle görülenleri büyüledi.Hava sıcaklığının gece eksi 10 derecenin altına düştüğü bölgede buzla kaplanan Nazik Gölü’nün değişik desenlere bürünen yüzeyi havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde parçalı kırılmalar sonucu değişik desenlere bürünen gölün yüzeyi görsel şölen oluşturdu.