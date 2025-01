Aras Elektrik, 7 ilde sunduğu elektrik dağıtım hizmetiyle bölge halkının takdirini kazanıyor.Bakanlık tarafından bağımsız bir araştırma şirketine yaptırılan anketlerde, her ay en az 2-3 ilin Türkiye’de ilk 5 arasında yer alması, şirketin tüketici memnuniyetine verdiği önemin ve sağladığı hizmetin kalitesinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Elektrik dağıtım sektöründe nihai hedeflerinin, tüketici memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak olduğunu belirten Aras Elektrik, bu doğrultuda tüketicilerin istek ve talepleri ışığında hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirmeyi hedefliyor.“%78,7 Tanınırlık Oranı İle Türkiye’de 3. Sıradayız”7 ilde sunduğu kesintisiz elektrik dağıtım hizmetiyle dikkat çeken Aras EDAŞ, sağladığı kaliteli hizmetler ve müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde, adını faaliyet alanında duyurmayı başardı. Sorumluluk bölgesindeki farkındalık ile ilgili konuşan Genel Müdür Fikret Akbaş: “Aras Elektrik olarak bölgemizde verdiğimiz hizmetlerle bilinirlik oranımızı her yıl artırıyoruz. Türkiye’deki 21 elektrik dağıtım şirketi ortalamasının %63,3 olduğu ankette, bu oranın üzerinde bir başarı sergileyerek %78,7’lik bilinirlik oranımız ile 3. sırada yer aldık. Bu yüksek farkındalık oranı, güçlü hizmet ağı ve tüketici odaklı yaklaşımımızın bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Tüketicilerimiz, Aras EDAŞ’ı sadece tanımakla kalmayıp, sunduğumuz hizmetleri de yakından takip ederek bize güven duyuyor. Bu başarı, şirketimizin sektördeki güçlü konumunun bir göstergesi olarak öne çıkıyor.” ifadelerini kullandı.Kesintilerin Giderilme Süresinde Yüksek OranKesintiler konusunda gösterdiği hızlı çözüm anlayışı ile dikkat çeken Aras EDAŞ "Elektrik kesintisi size söylenen süre içerisinde giderildi mi?" sorusuna verilen yanıtlarda %64,4 oranla Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı elde etti. Bu sonuç, Aras EDAŞ’ın elektrik kesintilerine müdahale sürecinde ne denli etkin ve hızlı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.Aras EDAŞ İle Doğu Işıl IşılAydınlatma hizmeti konusunda önemli bir başarıya imza atan Aras Elektrik, tüketicilerinin memnuniyetini kazanmaya devam ediyor. Şirket, "Aydınlatma hizmetinden ne kadar memnunsunuz?" sorusuna gelen yanıtlarla, hizmet kalitesinin vatandaş tarafından takdir edildiğini gösterdi. Yapılan anket sonuçlarına göre, Aras EDAŞ’a ait aydınlatma hizmetlerinden yüksek bir memnuniyet oranı sağlandı. Bu başarıyla ilgili Akbaş: “Sağladığımız güvenli, verimli ve kesintisiz aydınlatma hizmetlerinin, sorumluluk bölgemizdeki tüketiciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını görmek bizi daha çok çalışmak için motive ediyor. Aras EDAŞ olarak, her geçen gün daha iyi hizmet sunmayı hedefleyerek, aydınlatma altyapısının güçlendirilmesi ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılması konusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.” dedi.Arızalara Hızlı MüdahaleAras EDAŞ, arızalara hızlı ve etkili müdahale ederek tüketicilerinin güvenini kazanmaya devam ediyor. Yapılan son anketlerde Aras EDAŞ’ın arıza müdahale süresi ve çözüm oranı, tüketicilerden yüksek bir memnuniyet oranı aldı. Arızalara anında müdahale ederek kesintilerin süresini minimuma indiren şirket, her yıl önceki yıla kıyasla daha iyi hizmet kalitesi sağladığını gösteriyor. Kısa süre içinde arızaları gidererek, elektrik kullanıcılarının ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı başaran Aras Elektrik, bu başarıyla tüketicilerinin takdirini topluyor. Bu yüksek oran, Aras EDAŞ’ın müşteri odaklı yaklaşımının ve güçlü altyapısının bir sonucu olarak, şirketin hızla yükselen bir performans sergilediğini gösteriyor.Hizmet DeğerlendirilmesiTüketici memnuniyetini artırmaya yönelik gösterdiği üstün çabalarla faaliyetlerini yürüten Aras EDAŞ Çözüm Merkezi’nden hizmet alan müşterilere yöneltilen "Aldığınız hizmeti 1 ile 5 arasında değerlendirir misiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda, yine Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı oranı gösterdi. Bu oran, şirketin sunduğu hizmet kalitesinin, tüketiciler tarafından takdir edildiğini ve güven duyulduğunu gözler önüne seriyor. Bu başarıyla elektrik dağıtım sektöründe 21 şirket arasında ilk 5’te yer alan Aras EDAŞ, tüketicilerin aldığı hizmeti yüksek bir puanla değerlendirmesi, şirketin müşteri odaklı yaklaşımının ve sürekli iyileştirme çalışmalarıyla elde edilen etkili sonuçların bir yansıması olarak öne çıkıyor. Aras EDAŞ, bu başarıyı daha da ileriye taşıyarak, hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Aras Elektrik, 7/24 saat hizmet veren "444 7 850 Çözüm Merkezi"nin yanı sıra, sosyal medya, mobil uygulama vb. iletişim kanallarıyla tüketicilerine ulaşma imkanı sunuyor. Toplamda 13 farklı iletişim kanalı ile halkın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler getiren şirket, her geçen gün müşteri memnuniyet oranını artırmayı başarıyor.