Kars’ta hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri kadın tutuklandı.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.Kars İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan koordineli çalışmalarda hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalanarak gözaltına alındı.Jandarma’daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.